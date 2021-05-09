1名人夫日前被保險業務員詢問老婆的身分證字號，他馬上順口說了一串字號，結果身旁的老婆與女兒竟臉色一沉盯著他，他後來回過神才發現他竟唸出「前女友」的身分證，讓他相當後悔且崩潰，直說「我鼠定了（死定了）」；網友看完他的遭遇，也留言笑稱「受益人是老婆嗎？」「你還能好好呼吸嗎？」

1名網友在臉書「匿名公社」發文表示，前2天負責承保他保險的業務員到家中詢問他老婆的身分證字號，他當下隨即喊出一串身分證字號；不料說完之後，他身旁的老婆與女兒竟臉色一沉，開始詢問他那是誰的身分證號碼，他原本先一臉茫然地看著她們，接著才發現他真的念錯身分證，最後在業務員的提醒下才說出正確的身分證。

1名人夫日前被保險業務員詢問老婆的身分證字號，他馬上順口說了一串字號，他之後發現竟唸出前女友的身分證。（圖／翻攝自臉書「匿名公社」）

該網友最後坦承原本唸出的身分證字號是前女友的，對方還在23年前對他兵變；如今發生此事他也在PO文中無奈表示「我鼠定了（死定了）」、「記憶力太好也是缺點」；許多網友則留言笑說「願你看得到明天的太陽，祝福你母親節快樂，記得趕快去『安太座』」、「你今天最好準備最大份的母親節禮物外加一整年的家務事」。

也有其他網友留言說「受益人是老婆嗎？」、「我笑了，記憶力太好也不是件好事」、「樓主還好好呼吸嗎」、「我也還記得前任的身份證字號，沒特別記，但就真的念的出來耶」、「能夠記23年前的一串9個數字加一個英文字母代表你不會老人癡呆欸，你該高興啊」。

(中時新聞網)