受惠疫情「不出國」商機，兩岸烘焙內需市場同步增長，烘焙原料大廠德麥（1264）公布4月合併營收4.10億元，年增19.65％；累計前四月合併營收16.02億元，年增28.50％。單月跟累計營收雙創歷史同期新高紀錄，表現亮眼！

值得一提的是，這也是德麥歷年來4月合併營收，首次突破4億元大關，且自今年1月以來單月營收續創同期新高，年增率也保持高雙位數成長，顯示整體營運明顯向上。德麥斥資逾1億人民幣興建的無錫新廠，預計今年第四季全面完工投產，可望再挹注新的增長。

德麥發言人邱俊榮分析，以4月表現來看，台灣市場成長超過一成，大陸市場成長超過三成，其中，台灣主要持續受惠法國乳品大廠SAVENCIA旗下兩大高端品牌「Elle & Vire」（愛樂薇）及「LESCURE」（萊思克）帶動，大陸則是在疫情穩定下內需消費力度提升，客戶也重啟展店計畫，因此帶動需求。

德麥4月營收占比，台灣市場約58％、大陸市場近33％，馬來西亞跟香港合計約9％。邱俊榮說，今年公司將持續開拓新客戶、新渠道，攜手戰略夥伴合作強強聯手打市場。

德麥總經理吳文欽日前也表示，今年烘焙業會比去年更好，因為「想不到不好的理由」，其中一大關鍵是疫情時代「不出國」商機，帶來的內需消費力道，而烘焙產品又與日常生活息息相關；而受惠此一大環境趨勢，公司今年表現也可望比去年好。

(工商 )