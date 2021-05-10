美國科技業巨富馬斯克今晚主持美國喜劇節目「週六夜現場」時，說自己是節目史上首位亞斯伯格症主持人。他還對現身舞台的母親說，今年母親節禮物正是他吹捧的加密貨幣狗狗幣。

狗狗幣市值躍升為加密貨幣四哥。（圖／達志影像）

馬斯克（Elon Musk）是電動車大廠特斯拉（Tesla ）和美國太空探索科技公司（SpaceX）的執行長。他在「週六夜現場」（Saturday Night Live，SNL）開場獨白時還說，若他不是首位亞斯伯格症主持人，「至少是第一個承認的人」。

法新社報導，作風古怪的馬斯克並為自己過往一些引人側目的行為提出解釋。「我知道我講話或貼文的內容有些奇怪，但我的腦袋就是這麼運作。」

「對於曾經被我冒犯的任何人，我只想說：我重新發明了電動車，又想用火箭把人類送上火星。你想我還會是個好相處的正常傢伙嗎？」

馬斯克過往遭人批評事蹟，包括曾公然嘲笑美國證券管理委員會（Securities and Exchange Commission ，SEC），以及稱呼一名解救泰國受困洞穴少年的潛水夫是「戀童男」。

不過，馬斯克既然上了「週六夜現場」，他也拿自己的事開玩笑，例如嘲笑自己在推特的發文、笑自己兒子取的獨特名字X A A-12，以及自己在喬羅根（Joe Rogan）的podcast節目中吸大麻。

身為狗狗幣（Dogecoin）鼓吹者，馬斯克不免在節目中再度列舉它的好處。當他被來賓問到究竟什麼是狗狗幣時，他回答說是「一種無人能擋的工具，將稱霸全球」。

但馬斯克隨後也同意，目前市值約720億美元（約新台幣2兆元）的狗狗幣，實際上是要「大撈一筆」。

在馬斯克主持節目期間，狗狗幣價格應聲大跌。據CoinDesk報價，由節目播出前的約74美分重挫至播出時的49美分。

節目中另一個跟狗狗幣有關的橋段是，馬斯克的母親梅耶（Maye）在兒子獨白尾聲，也出現在舞台上。她對馬斯克說：「我很期待收到我的母親節禮物，我只希望不是狗狗幣。」

馬斯克卻回答：「正是。當然是的。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100509

(中央社)