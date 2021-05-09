火星上有沒有生命？在以前，科學家好像是「潑冷水」的角色，老是說火星上生命證據太少。不過現在一組來自美國、法國和中國大陸的國際科學家團隊，在一份新論文中認為「火星上似乎有真菌狀的生命」，也就是「火星上長著蘑姑」。他們的證據來自「機會號」(Opportunity)、「好奇號」(Curiosity rovers)、HiRISE等火星探測器的照片資料。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，這組國隊團隊最近在《微生物學進展》(Advances in Microbiology)雜誌(由「美國科研出版社」Scientific Research Publishing出版)，發表的論文，他們分析了NASA的「機會號」(Opportunity)、「好奇號」(Curiosity rovers)、HiRISE等火星探測器傳回的細部照片，仔細比對後，發現一些「白色小球」，原本機會號的操作團隊，認為小球是赤鐵礦，之所以渾圓形，純粹是自然造成的。

機會號拍攝的火星照片，看起來像是荒漠，但說不定還有真菌類的生物在土地下存活。(圖/NASA)

然而，後來的研究否定了「白色小球是赤鐵礦」的說法，之後不久，一些科學家就先把白色小球暫定名為「火星蘑菇」(mushrooms growing on Mars)，因為它們長得還頗像真菌。而在另一項研究中，另一批真菌和地衣專家，也不約而同的把白色小球匿稱為「馬勃球」（puffballs），這是球形的白色真菌。

在這篇新論文中，科學家們還指出另一個證據。一組機會號在同一地點拍攝的顯微照片中，在3天時間裡，白色小球從9顆變成12顆，小球之間的距離也變大了。

其他情況還有看似是根狀的物體，改變了形狀，移到了新的位置，或者在尺寸上逐漸消失。

科學家們說，這些改變很重要，因為這可以幫助我們證明我們所看到的現象，是生物造成的，而不是僅僅一些球形的岩石。蘑菇的生長速度很快，這是整個真菌家族的特徵之一。小蘑菇大約一天就可以長大，而大蘑菇最多也只需要4天。

當然，科學家們也承認，他們提出的「證據」，並不是確定的，僅是一種假說。而且他們也表示，論文將來不可避免地，將要進行「同行審查」，也就是其他科學家團隊舉出這些現象並不必然要由生物來創造。

科學家說，地球上的許多真菌也茲生在極端環境，因此，在火星上找到蘑菇，也許不必太驚訝。

但是，下一個問題是：「如果火星上真的有蘑菇，那在人類還能定居在紅色星球上嗎？」也不用太擔心，說不定還可以加以利用。在2018年的科幻小說《紅月亮》（Red Moon）當中，設想了一種以快速生長的竹子，做為月球的主要建築材料。不難想像，真菌也可能被用作建築材料，事實上目前已經有這方面的研究，它可以使建築材料自行修補。真菌還可能成為火星的食物來源。

(中時新聞網)