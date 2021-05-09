高雄市岡山區興隆街燁聯鋼鐵股份有限公司9日晚間9時07分，疑因油槽燃燒發生火警。（翻攝照片）

高雄市岡山區興隆街燁聯鋼鐵股份有限公司9日晚間9時07分，疑因油槽燃燒發生火警。（翻攝照片）

高雄市岡山區興隆街燁聯鋼鐵股份有限公司9日晚間9時07分，疑因油槽燃燒發生火警，消防局出動岡山、路竹、永安、梓官、彌陀分隊前往搶救，目前仍在持續滅火中。

隸屬於義聯集團的燁聯鋼鐵是興櫃公司，佔地40多公頃，根據官網介紹，其廠址設在高雄市岡山區嘉興地段，成立於1988年12月，為台灣首座擁有煉鋼、熱軋及冷軋完整製程的一貫作業不銹鋼廠，目前董事長是該集團創辦人林義守。

高市消防局率路竹、岡山、永安、彌陀、梓官、阿蓮、湖內、路竹、楠梓分隊共24車41人及前往搶救。消防局指出，現場燃燒中油基礎油油槽、容量7萬公秉，消防人員目前使用泡沫滅火及週邊射水防護，無人員受傷受困；現場1名49歲男性員工主訴呼吸喘、雙手紅腫、意識清楚，搶救時吸入濃煙，由救護人員處置後送醫。

義聯集團總部回應，目前仍與燁聯鋼鐵主管聯繫中，針對生產線是否受影響、起火原因等問題皆不便對外回應，現階段以消防局說法為準，若有最新狀況再評估是否對外說明。

高市府已成立前進指揮所，警察局、自來水公司、台電公司、環保局、民政局全力搶救中。市府指出，目前風向為西西北風，火警的煙可能飄往東邊（大崗山），環保局將持續監控空氣品質，請市民多加留意。

(中時 )