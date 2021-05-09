由大陸兩大央企中化集團、中國化工（合稱兩化）重組而成的全球綜合性化工龍頭：中國中化8日正式揭牌成立，新央企總資產高達人民幣（下同）1.4兆元，營收逾1兆元。由曾經執掌華潤與中糧集團的老將寧高寧出任中國中化董事長。

綜合陸媒報導，近幾年來大陸央企之間戰略重組消息頻傳，例如2019年5月寶武鋼鐵對馬鋼實施重組，同年7月中船集團與中船重工籌畫重組。另外，兩化合併傳聞已久，雙方先從農業相關業務開始嘗試，2020年1月中化集團、中國化工宣布旗下農業業務整合為先正達集團，在農業業務順利合併後，兩化合併才揭開序幕。

2021年3月底大陸國資委宣布兩化合併後，由誰來為中國中化掌舵也成為業界關注焦點。中國中化5月8日在成立大會中宣布，由此前兼任兩化董座、現年63歲的寧高寧超齡續任兩化合併後的一把手。值得注意的是，在執掌華潤與中糧集團期間，寧高寧曾透過頻繁的資本運作推動公司業務拓展與戰略轉型，促使公司資產大增。

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