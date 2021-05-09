2021台灣企銀五人制足球聯賽9日在屏東縣立體育館畫下圓滿句點，提前封王的嘉義天晴以5比2擊退曄拓FC，10戰全勝舉起冠軍金盃，並抱回新台幣20萬獎金。射手戴偉任以17球榮膺金靴獎，林柏志獲最佳教練，公平競爭獎也是天晴的囊中之物。

嘉義天晴戴偉任（中）以17球穿上金靴。（中華足協提供）

天晴10連勝捧盃，球員兼教練朱家葦表示先不說球賽內容，因為有這個聯賽當舞台，從1月備戰到5月踢完，全隊每周3次訓練，他從訓練到比賽都看到球員很有動力，「這是最感動的事情！」

朱家葦說，天晴致力於培育更多基層好手，他會在嘉義的高中端繼續努力，也感覺有五人制聯賽當火車頭，下面的年輕球員躍躍欲試，希望未來各隊相互競爭、延攬好手，逐步走向半職業化。「今年聯賽能有直播和國際級地墊，已經很棒了！我們的董事長也計畫未來提供球員薪資、出場費，讓球隊更制度化。」

天晴陣中有多名五人制國腳，聯賽開踢前就被認為是頭號奪冠熱門，最後1輪雖已提前封王仍力拚全勝，從台電退役的前十一人制國腳郭殷宏，此役第24分鐘還在右路踩腳踏車突破，起右腳勁射攻破曄拓FC大門。這位38歲的老將進球後露出苦笑，跟隊友擊掌後下場休息，本屆聯賽以兩顆進球作收。

嘉義天晴老將郭殷宏（後）小角度右腳勁射破門。（中華足協提供）

「為何苦笑，因為當時已經喘不過來了，趕快換一個年輕球員下去跑。」看著6歲的大兒子在旁邊玩耍，郭殷宏笑說這次能和天晴這批20多歲的小伙子踢完整季五人制聯賽，「感覺自己又年輕了！」

賽後看到工作人員搭建頒獎台，郭殷宏也稱讚本屆五人制聯賽規格辦得不錯，給他重溫2011年主席盃奪冠的感覺。「這次聯賽的氣氛真的很棒，讓選手感覺到國際賽的規格，畢竟台灣比賽很少，到國際賽才要適應真的太慢了。我就是做好自己的責任，提醒年輕球員把握當下、塑造凝聚力。進兩球可以了，還有進步空間。」

(中時 )