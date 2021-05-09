「台灣第一名模」林志玲2019年閃婚日本放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA，便與丈夫定居日本。今（9日）是母親節，林志玲透過社群網站PO出與媽媽的合照，祝福全天下的媽媽母親節快樂。

林志玲雖然遠在日本，但孝順的她依舊惦記著台灣的家人，9日在IG、FB同步上傳與母親吳慈美的同框照，獻上真摯的祝福：「Happy Mother's Day，換我們寵妳們，祝所有的母親母親節快樂！」畫面中，她戴著白色髮箍，身穿同色系的深V連身短洋裝，放送纖細的美腿線條，胸前綁著小蝴蝶結，深邃事業線若隱若現，她將臉轉向一邊，用手輕輕去戳媽媽的臉頰，母女倆均露出甜美笑容，不難看出感情相當緊密。

事實上，這張珍貴的合照是2019年林志玲帶著媽媽一起拍廣告的紀念照，趁著母親節順勢曝光，母女倆的高顏值和優雅氣息如出一轍，引起網友讚嘆：「超強基因」、「好高雅母女」、「媽媽好年輕」好友蔡康永也現身留言：「媽媽看起來好棒」得到林志玲本人一顆愛心的回覆。

林志玲去年母親節也PO過祝福文，暖心寫道：「親愛的媽媽～現在換您～請任性的對我撒嬌吧」同時還加碼公開自己小時候的照片，只見小林志玲穿著公主風洋裝、頭戴髮箍，站在雙親面前露出陽光般的燦笑，暖心的畫面為之動容，她也以子女身份向外界溫馨提醒：「母親節～不要忘了你的一句關懷，一通電話，一個擁抱，一份感謝」。

(中時新聞網)