適逢母親節，新北市政府動物保護防疫處特別於毛寶貝生命教育園區舉辦特教小小兵歡度母親節活動。（動保處提供）

適逢母親節，新北市政府動物保護防疫處特別於毛寶貝生命教育園區舉辦特教小小兵歡度母親節活動。希望藉由毛寶貝的溫暖陪伴現場12位早療母親與14位特教慢飛天使們支持鼓勵，享受與毛寶貝互動時心靈的平和與療癒，更可讓天使們感受學習愛與付出，體會母愛的偉大。現場由Summer老師教導特教小小兵們如何照護並與毛寶貝互動。最後在將康乃馨送給親愛的媽媽，跟媽媽說聲「我愛妳！」，與毛寶貝一起合照度過歡樂的母親節。

亞東早療家族來到毛寶貝生命教育園區參加小小兵體驗跟毛寶貝一起慶祝母親節，享受跟牠們互動時的開心與療癒。在Summer老師跟志工引導下，只見一雙雙慢飛天使小手努力學習幫玩具狗狗餵奶、排便。同時嘗試撫摸、餵食成犬、帶牠們散步，學習與毛寶貝相處。Summer老師表示自己是學特殊教育的，動物輔助治療在歐美已有30多年，研究報告指出動物輔助治療對社交溝通能力缺失的兒童有著正面的效果，經過臨床實施輔助治療後，兒童們在社交行為及溝通能力上皆有明顯進步。

動物能提供支持、陪伴以及被照顧機會，生命之間的互動交流能緩解人們壓力、鬆動疏離僵化的人際模式。現場透過簡單道具、口語、肢體表演，引導慢飛天使們學習親近毛寶貝，讓每個小朋友能有正確對待毛寶貝的觀念。希望藉由今天活動讓孩子們開心學習愛與付出，體會媽媽的辛苦與偉大。跟媽媽說聲「我愛妳!」，讓媽媽們感受母親節歡樂與溫馨。

適逢母親節，新北市政府動物保護防疫處特別於毛寶貝生命教育園區舉辦特教小小兵歡度母親節活動。（動保處提供）

適逢母親節，新北市政府動物保護防疫處特別於毛寶貝生命教育園區舉辦特教小小兵歡度母親節活動。（動保處提供）

吳燕妮帶著自家兒女周凱傑及周婕菲參加今天活動，身為2個慢飛天使的母親，她表示生命教育園區環境優美、綠意盎然，場地安全，最棒的是有可愛又療癒的毛寶貝，能讓人身心放鬆，而且對孩子的情緒有相當穩定幫助。2年前便曾帶他們參加過小小兵活動，那時的凱傑才快4歲完全無法融入活動、只是緊張地黏著媽媽在一旁觀看，經過與毛寶貝互動及早療治療後，凱傑現在已經可以自在地跟小朋友及園區招牌犬「大頭」玩的不亦樂乎。婕菲則比之前更為穩定，自在地在Summer老師指導下跟毛寶貝們互動，與一般小朋友無異。看到自家天使們明顯的進步真的很開心，是母親節最好的禮物。

動保處表示，看見孩子的進步，相信對早療家族媽媽是最棒的母親節禮物，毛寶貝在動物輔助治療上有著重要影響力，可陪伴慢飛兒童與家庭在早期療育的路上給予支持與進步。早期療育須從小開始，毛寶貝生命教育園區動保小小兵活動提供小朋友體驗學習照顧毛寶貝，學習愛與付出。從互動中喜歡上毛寶貝，了解生命的可貴。

(中時 )