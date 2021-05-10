中國國務委員兼外長王毅8日和比利時副總理兼外長威爾梅斯（Sophie Wilmes) 通電話。王毅闡述中方在涉疆、涉港問題上的立場，強調這些問題是中國內部事務，事關國家主權和領土完整，不容外來干涉。

新華社報導，王毅指出，中歐社會制度不同，歷史文化背景各異，理應互相尊重，平等相待，透過對話增進了解，這才是全面戰略夥伴關係應有之義。王毅說比利時是歐盟總部所在地，具有獨特優勢，希望比利時方面在歐盟內發揮建設作用，推動中歐關係長期穩定發展，更好地造福雙方人民。

王毅又指，比利時正受疫情考驗，中方願意根據比利時需要，提供必要支援，中方願與比方攜手努力，促進經濟復甦，中國市場將為比利時提供更多發展機會，希望比利時為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

威爾梅斯則表示，比中合作內容豐富，雙方相互尊重和信任。比利時高度重視和中方關係，願意與中方進行朋友式的高品質對話及溝通，不斷增進互信，妥善處理分歧，促進兩國在多領域合作。

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