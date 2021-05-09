作家徐宗懋。（取自徐宗懋Youtube頻道）

作家徐宗懋日前在Youtube頻道指出，日軍進入台灣的時候，最早遇到漢人抵抗，1895年乙未戰爭，從5月到10月，打了6個月左右，最後日軍在台南宣稱完全勝利，可是事實上遠遠沒有結束。他也找到一張日據時代照片，令人怵目驚心。

徐宗懋表示，台灣以漢人為多，雖然在城市裏面抵抗已經失敗，可是鄉村抵抗非常激烈，尤其在新竹、桃園、高雄山區附近，還有嘉南地區接近中央山脈的地方。

他說，很多農家，尤其客家庄的抗日義士，用「小股」的方式在山區裡面，以打游擊方式襲擊日軍。所以日軍也就派出軍隊鎮壓漢人的抗日團體，這個戰爭持續7年。

徐宗懋說，他找到一張照片，是在日本古書店找到的，是實體照片，第一次看到覺得怵目驚心。為何？因為日軍在山區逮捕漢人反抗團體的時候，直接把他們斬首，還炫耀拍了一張紀念照。

他分析，可以從照片中看到，有日軍提著台灣人的頭顱，還有日軍拿著頭顱在翻看，彷彿在想什麼；還有一個台灣人已經被砍頭，但並沒有倒下去，好像是莊嚴的聖像，依然昂然地坐著。

徐宗懋強調，就是這麼一張照片，是日據台灣恐怖的一張照片！

(中時新聞網)