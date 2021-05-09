華夏科技大學部署後疫情時代學生的未來發展，與青年共創發展協會共同主辦「新世代青年城市論壇@華夏」聚焦創意科技趨勢與變革。（華夏科大提供）

華夏科技大學部署後疫情時代學生的未來發展，與青年共創發展協會共同主辦「新世代青年城市論壇@華夏」聚焦創意科技趨勢與變革，以五新領域「新創藝、新媒體、新創業、新科技、新教育」為主軸，邀請新創藝、新媒體、新科技、新創業、新教育五新領域的專業講師，為青年世代開啟未來新視野、進入關鍵領域，帶來前瞻的思維。

活動由青年共創發展協會的黃達威和劉玟慧開場，並由舞團SM LOCKER及歌手黃美珍帶來輕快的歌曲，引領全體一起舞動原住民舞蹈，馬上引動熱情氣氛。

華夏科大校長陳錫圭指出，華夏科大在辦學中，期待透過一場又一場的學生與社會各界各團隊共創活動互聯，連結大學生青年之生活和學業與現今產業脈絡，希冀培育台灣青年能在世界展現光芒！

華夏科技大學部署後疫情時代學生的未來發展，與青年共創發展協會共同主辦「新世代青年城市論壇@華夏」聚焦創意科技趨勢與變革。（華夏科大提供）

華夏科技大學部署後疫情時代學生的未來發展，與青年共創發展協會共同主辦「新世代青年城市論壇@華夏」聚焦創意科技趨勢與變革。（華夏科大提供）

青年城市論壇華夏展現了五個亮點，亮點一：演唱會，邀請了歌手Ariel蔡佩軒，陳曼青、金陽、林利豪等人來與學生共唱，引領參與者的聲音要超越所有的聲響！

亮點二：五新主題館體驗，前瞻五新領域主題館包含新創藝、新媒體、新科技、新創業、新教育，五新整合融合創新科技與生活美學，帶來一場一場饒富新意的教育饗宴。

亮點三：業師前瞻性講座，邀請各領域專家分析世界局勢，有交點文化創辦人黃敬峰、Uspace營運長王佑哲、Superfanzet創辦人張瑞哲等人帶領學生走進時代趨勢。

亮點四：KOL影響力工作坊人氣，KOL手把手教學生經營社群爆紅術，勇敢提出自己的想法，展現自信，站上舞台。

亮點五：現場各式互動打卡牆，襯出學習者的美，拍出自信和態度！

華夏科技大學部署後疫情時代學生的未來發展，與青年共創發展協會共同主辦「新世代青年城市論壇@華夏」聚焦創意科技趨勢與變革。（華夏科大提供）

華夏科技大學部署後疫情時代學生的未來發展，與青年共創發展協會共同主辦「新世代青年城市論壇@華夏」聚焦創意科技趨勢與變革。（華夏科大提供）

(中時 )