繼七大工業國（G7）外長發布公報支持台灣有意義參加世界衛生大會（WHA）後，美國國務卿布林肯也表示應該恢復台灣在WHA的適當地位。不過，中華戰略研究學會研究員張競呼籲大家看清事情的本質，並指若沒有正面互動的兩岸關係，台灣很難在國際參與上有所突破，他更批評美國的舉動十分偽善，只是想藉由這個過程獲取某些政治利益。

中天新聞報導，張競表示，針對美國目前積極幫助我們，而且支持我們重返所謂的世界衛生大會，或世界衛生組織，我們必須要看清這個事情的本質，而這個事情的本質，是重返世界衛生大會擔任觀察員，在馬政府時代，當兩岸關係穩定和平，且是正面往來的時候，這些都不是問題，

張競指出，但當我們把這個議題當作一個對抗的標的，所以才會變成我們不得其門而入，他更提醒大家，2016年蔡政府上台的時候，台灣仍然可以參加世界衛生大會。不過，他也批評，馬政府時代參加世界衛生大會，綠營派人去鬧場，認為使用那個名稱是喪權辱國，但當蔡政府派人去的時候，卻無聲無息，完全就是雙重標準。

張競直言，美國擺出非常偽善的嘴臉，但卻從來沒有在任何一個世界衛生大會籌備過程中，正式且義正詞嚴、完全公開的提案建議我們加入，都是在旁邊打擦邊球；在外面猛放話，事實上美國找七大工業國發表共同聲明，但這些國家卻沒有一個人願意出來提案，「所以大家要知道，在兵法上這叫必敗之戰，換言之他根本不希望把這件事情給辦成，只是經由這個過程去獲取某些政治利益」。

張競認為，大家必須了解，如果沒有一個正面互動的兩岸關係，我們絕對不可能在國際參與的過程中有所突破，而操弄這些議題，只是天天製造對抗情緒，這些對我們的未來一點幫助都沒有。

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(中時新聞網)