2021台灣企銀五人制足球聯賽9日完成最後1輪賽事，旅人FC將士用命，以6比4氣走CTFA U20潛力培訓隊，帶走亞軍與新台幣10萬元獎金；芳億精密雖已篤定第5，但主場作戰不想讓粉絲失望，以11比4大勝桃園國際，漂亮收官。

U20潛力培訓隊賽前以2分落後旅人FC，9日獲勝才能拿到亞軍，但總教練張仟縈賽後透露，「今天賽前練球，我就發現球員有些懶散，提醒他們這種心態下去踢可能會輸。」結果開賽不到兩分鐘就被旅人FC把握自由球機會，由唐偉泰開球送到左側禁區，助攻無人盯防的陳映豪左腳小角度推射破網。

隊長賴明輝（左）攻入旅人FC的第2球。（中華足協提供）

U20小將此役的確專注力不足，第10分鐘周峻佑在自家後場橫傳失誤，直接把球送給旅人隊長賴明輝，讓他兵不血刃的單刀破門。上半場終了前旅人又把握快攻機會，引出門將後一記橫傳，中路直進的賴岳鴻輕鬆射入空門。下半場一開賽U20再丟1球，一度以0比4落後，祭出power play戰術搶攻也無力回天。

旅人FC抱回亞軍，全隊賽後特地向場邊的啦啦隊致謝，總教練李名宥表示此役先穩固防守，再把握定位球與兩次攻守轉換，提早把領先拉開到安全距離，球員表現相當不錯，才能拿到本屆亞軍。

李名宥指出，參加首屆五人制聯賽，旅人FC設定的策略就是透過賴明輝、唐偉豪、江信緯3位成年隊國腳的經驗，「母雞帶小雞」傳承給陣中的高中球員，拿到亞軍證明策略成功，小球員在聯賽中都有明顯成長。

「當然很感謝台灣企銀、中華足協還有旅人的贊助商，替我們球員創造一個國際級的舞台。」李名宥表示，除了催生本屆聯賽，網路直播從一開始單機無講評，足協也從善如流聽從球迷建議，提升轉播規格，讓球賽一場比一場好，也值得肯定。

旅人FC堪稱本屆五人制聯賽最佳主場經營球隊，李名宥也希望明年聯賽更加落實屬地主義，「我們不只期待自己主場，更希望各隊主場都能經營起來，結合在地的力量，讓五人制聯賽更強大。」

U20潛力培訓隊總教練張仟縈（左）不滿意球員最後一戰的鬆懈心理。（中華足協提供）

張仟縈則說，原本就替U20設定亞軍目標，可惜最後功虧一簣，「參賽是希望讓球員的經驗提升，我們的戰術執行也的確有進步，但還可以更好，缺點還有很多。」張仟縈表示，今年因為疫情無法出國比賽，五人制聯賽提供球員非常重要的舞台，如果明年能夠增加兩隊，「達到8隊規模會更有看頭。」

張仟縈率領的這批U20小將也隨著聯賽落幕而「畢業」，劉如明等超齡球員將更上層樓，希望能替10月亞洲盃資格賽增添新血。張仟縈也會補一批年輕新秀進入U20，預計5月底、6月初展開集訓。「這批球員明年開始會有聯賽磨練，舉辦五人制聯賽並讓青年隊進來打的效益，我想到後年的國際賽會展現出來。」

雪克甜心在中場休息進行熱舞表演。（中華足協提供）

本周末屏東賽事算是芳億精密主場，由於隊中有半數成員為屏東地區的教練，動員了自己帶的小朋友到場加油，並請火辣的「雪克甜心」帶來熱舞表演，配合大鼓、汽笛炒熱氣氛，也讓現場熱鬧滾滾。

在主場球迷加持下，芳億精密靠李家勳上演「帽子戲法」，隊長蘇嘉雄「梅開二度」，全隊8人留下進球紀錄，high到多次對場邊做出拉弓動作來慶祝進球，以11比4大勝桃園國際。

芳億隊長蘇嘉雄（中）進球後與隊友做出拉弓慶祝動作。（中華足協提供）

「因為我們找了球隊攝影師，所以也互相提醒，有進球就去找鏡頭。」從中山工商畢業後就沒在校隊體系的蘇嘉雄，特別感謝自己的老闆願意以公司為名贊助出隊，一路踢完本屆聯賽。「社會人士能站在這個舞台（聯賽）是種享受，希望明年聯賽有更多隊伍來競爭，踢出更好的比賽。」

芳億精密總教練陳慶進則說，最後1戰全隊都有「不要留下遺憾」的共識，踢出了最大的能量，第5名成績雖然不滿意，但很能接受。

「我們常自嘲是烏合之眾，是聯賽開踢時最不被看好的球隊，」陳慶進說：「還記得首戰也是對桃園國際，因為球員來自屏東、台南各半，當時有一半的人我不認識，社會人士要一起練球也非常困難。但我們很努力把聯賽打完，成長相信大家有目共睹，最後不但沒有墊底，還差點擊敗冠軍天晴。」

(中時 )