網友PO出台鐵普悠瑪號445車次故障臨時停車。(圖/截自臉書)

一班從台東開往樹林的台鐵普悠瑪445車次，從羅東站出發後不久，通過蘭陽大橋時，在大橋北端疑因機車頭故障，失去動力，不久隨即排除狀況，列車現已正常行駛，但宜蘭、南港等站誤點約20分鐘。有網友在臉書貼出照片表示，列車卡在蘭陽大橋，動彈不得將近20分鐘。

台鐵表示，該班列車故障的地點是在大橋北端、縣政中心前，初步了解是機車頭故障，因而短暫失去動力。該班列車是晚間7時2分從台東站出發，預計晚間11時15分抵達終點樹林站，但宜蘭站以北的停靠站有誤點情形。

(中時 )