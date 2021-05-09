31歲大陸女星徐冬冬擁有35E傲人身材，被封為「大陸第一美胸」，和大15歲的星二代尹子維結束戀情後，感情世界一直備受關注，日前她上節目聊感情觀，透露自己曾被某任男友家暴，不禁以自身經驗呼籲眾人，無論男女都要勇敢向暴力說不。

徐冬冬日前登上節目《聽姐說》，提到之前有一段戀情分手了，「不是因為他找我借錢買房，而是因為他動手打了我，比起疼痛，那天我更多的是震驚。」兩人分手後，徐冬冬思考這段感情很久，認為自己對於那位男友來說，在外是他的面子，在家卻是他的佣人，「唯獨不是一個跟他一樣獨立的人」，而離開那位男友後，徐冬冬依舊活得精彩。

徐冬冬呼籲無論男女，遇到暴力要勇敢說不。（圖／翻攝自微博）

徐冬冬更表示，在自己經歷過的愛情裡，其實遇過兩次對她動手的人，但也碰過把她捧在手心上的人，最後不忘呼籲觀眾：「遇到暴力我們一定要說不，無論男生或是女生，我們一定要勇敢地離開對方，最後我想說我還是相信愛情的。」

事後，徐冬冬也在微博分享節目片段，強調暴力沒有性別之分，若遇到了就要勇敢說不並盡快遠離，要把自己的真心、努力，都留給真正值得的人。貼文一出，有網友在底下留言懷疑徐冬冬所說的對象是尹子維，而徐冬冬立刻就跳出回覆「不是，他很好」，親自出面護舊愛。

(中時新聞網)