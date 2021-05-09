美國海軍蒙特利號巡洋艦(USS Monterey,CG-61)在阿拉伯海近葉門的海域，發現一艘無註冊的單桅帆船，上船檢查後發現大量的武器，步槍、機槍、手榴彈，數量可裝備一個旅。美軍認為這些武器可能是提供給胡塞叛軍，或者是非洲之角的索馬利亞、伊索比亞等其他地方。

防衛部落格(defence-blog)報導，美國第5艦隊蒙特利號巡洋艦，5月7日左右對1艘可疑的單桅帆船進行突襲，結果發現偷運的武器多到驚人，之後全部沒收，清點這些武器，幾乎排滿軍艦的甲板。

美國海軍是在5月8日發布了查獲的照片，來自北阿拉伯海國際水域中的一艘無國籍單桅帆船上找到這些武器，其中包括數千把的大陸製「56式」自動步槍(AK-47的大陸授權版)、RPG火箭推進榴彈、數百把的PKM機槍，狙擊步槍，這些槍械有不少還附上先進的瞄準具。

U.S. Navy seized thousands of illicit weapons in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.



Video by Chelsea Palmer pic.twitter.com/ulLlWkIhHe — Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) May 9, 2021

單桅帆船船員的身份尚不清楚。蒙特利號在登船之前，跟踪並觀察了帆船36個小時。在沒收武器之後，美國海軍沒有再多做什麼，向這些船員提供了食物和水之後就釋放了。

(中時新聞網)