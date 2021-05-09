六都之一的高雄市，人口數逐年下滑，去年7月被台中市超車，降為全台第三大都，但人口外移的問題仍未見改善。根據高雄市民政局統計，高雄總人口數自10年前縣市合併至今，已減少1萬2000多人，不僅創下10年來新低，截至今年四月，高雄市總人口數為276萬28人，5月結算恐將再跌破276萬門檻。

高雄市人口數在去年7月被台中市超車、去年8月跌破277萬人，至今仍是逐月減少中。市議員郭建盟統計今年六都家庭平均人口數最少的前10行政區，其中高雄行政區就佔5個。而第一名是新北市平溪區的1.96，其次是高雄市前金區2.05、鹽埕區2.16、新興區2.17。郭指出，高雄這3區位於市中心，顯示高雄城市人口大量外流，建議市府分析人口消長趨勢原因。

高雄市總人口數今年5月恐跌破276萬門檻。（圖／高雄市民政局網站）

據《東森新聞》報導，前金區林投里的生旺巷，因土地被劃分為機關用地禁止開發，導致年輕人口外移，該里200多住戶中有20多戶是獨居，該地一名住戶直言，高雄工作機會少又難找。而高雄年輕人考慮北漂的原因，還包括北部薪資較高，大公司、企業總部比較多都設在北部，所以畢業後傾向北上發展。

高雄市民政局今年初曾做人口統計專案報告，依各區人口消長特性做後續規畫，比如前金人口明顯高齡化，要多做長照樂齡措施，仁武年輕人口移入較多，應多關照公托與教養下一代。人口數逐年下降，如何控制高雄人口移出及增加移入誘因，吸引年輕人在高雄落地生根，都需要市府做出改變。

(中時新聞網)