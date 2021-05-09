媒體人黃暐瀚5日工作後趕回台中，處理母親後事。（圖／本報系資料照）

資深媒體人黃暐瀚的母親日前在台中南區遭一輛賓士車撞飛身亡，事發後他強忍情緒，盡責完成工作才趕回台中處理相關事宜。今(9)日適逢母親節，黃暐瀚也在臉書上PO出照片，回憶前幾個月幫媽媽慶生時的場景，而他也一直反覆思索為何台灣社會並未吸取教訓，酒駕仍然猖狂，並呼籲大家一起努力，並願天下每一位母親，母親節、平安。

黃暐瀚9日晚間在臉書上PO出先前幫媽媽慶生時的照片，並表示，「那晚，媽媽笑得好開心！三個多月前，大哥、大嫂，我跟太太與三個小孩，一起幫媽媽過了她的七十大壽。媽媽最愛過節，超喜歡切蛋糕，記得那天，大家都笑得好開心」。

黃暐瀚說，原本今晚他應該是和大哥大嫂，與媽媽在一起吃飯，慶祝母親節的，但這頓飯吃不成，媽媽已經不在了。黃暐瀚發現，過去五天，全台取締酒駕大執法，沒想到，酒駕依舊猖獗，且光是南部一個縣市，臨檢三天就逮到64起的違規酒駕，台灣到底為什麼會有那麼多人喝酒開車喝不怕？

黃暐瀚指出，2013年台大女醫師曾御慈事件，曾經引發社會對酒駕的憤怒與重視，但八年過去了，才驚覺台灣酒駕、依舊存在，顯然這麼些年過去，我們的社會，並沒有得到教訓。

黃暐瀚也坦言，除了傷痛之外，他這幾天一直在腦海反覆思索的是，如何減少、降低，下一個酒駕受害者的出現？能不能不再有任何一條寶貴的生命，這樣無意義地消逝？這需要大家一起來努力，「願天下每一位母親，母親節、平安」。

黃暐瀚發布貼文後不久，許多網友湧入黃暐瀚臉書上留言為他打氣，短短半小時就有超過1萬名網友按讚，還有不少政治人物也留言幫他加油，台北市議員徐巧芯表示，「暐瀚哥加油！我們跟您一起努力防治酒駕」；台北市議員游淑慧則說，「暐瀚哥加油，這是個讓你心碎的母親節。而這樣的痛，我們都有可能碰上，所以酒駕防治是大家必須要一起關注和努力的」。

那晚，媽媽笑得好開心！ 三個多月前，大哥、大嫂，我跟太太與三個小孩，一起幫媽媽過了她的七十大壽。媽媽最愛過節，超喜歡切蛋糕，記得那天，大家都笑得好開心。 原本，今天晚上，我應該是和大哥大嫂，與媽媽在一起吃飯，慶祝母親節的。 但這頓飯，... 由黃暐瀚發佈於 2021年5月9日 星期日

(中時新聞網)