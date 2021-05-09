受美歐各國高度關注的長征5號B遙二運載火箭殘骸9日再入大氣層，並墜落在印度洋馬爾地夫附近海面，喧嚷多日的失控火箭砸向人群種種議論終於落定。不過，大陸軍事專家仍指出，撇開媒體刻意炒作不談，美歐等機構密切關注並預測火箭殘骸重返大氣層的時間和地點，仍有極為嚴肅的軍事意義。

長征5B運載火箭4月29日在海南文昌航太發射場將太空站天和核心艙送入預定軌道後，該運載火箭與其他預先計畫好的區域落回地球的方式不同，而是以失控狀態重返大氣層，外媒稱這次是20世紀90年代以來，自行重返地球的最大太空飛行器，由於落點不確定，引發國際媒體擔憂。

由巴西的觀測者連續攝影做成的長征5B火箭殘骸重返大氣層落海路徑圖。（圖／推特@redditSpacePorn)

據《環球時報》指出，各方專家預測殘骸再入大氣層時間從最早為8至10日之間，隨著時間推進，最後美軍太空司令部預估時間點在9日10時11分前後一小時，美國太空研究中心估計是11時02分前後2小時，歐盟預估時間為10時32分前後139分鐘內，中方則預估為10時12分±15分鐘。最終，中國載人航太工程辦公室揭曉，該枚火箭殘骸再入大氣層時間是9日10時24分。

巴西Patos de Minas觀測站攝得長征5B火箭殘駭劃過夜空。（圖／推特@Ale_com6sao)

報導引述大陸航太和軍事專家的話說，中國在距離火箭殘骸墜入大氣層最近的時間做出預測，因而預測就較精準。天體物理學家鐘斯表示，該運載火箭的主體部分大約每90分鐘繞飛地球一圈，或是每秒約7.7公里的速度飛行，意味著預計重返大氣層僅一分鐘的時間差，其落點就會有數百英里的差距。因此，長征5B火箭殘骸的最終墜落地點在印度洋馬爾地夫群島以西的海域，而非此前美國空軍專業太空追蹤網站space-track預測的地中海上空。

中國長征5B火箭殘骸墜落地球，引起全球的天文與太空觀測愛好者圍觀與議論。（圖／推特@jesusbodden)

大陸空氣動力學家、航太技術專家黃志澄受訪時表示，火箭是中國發射的，掌握火箭精確的末級品質、幾何尺寸以及入軌參數，美國和歐盟則是估計值。軍事專家宋忠平則指出，火箭脫離軌道的時間點比較好預測，但火箭殘骸在大氣層中不斷燒毀，墜入大氣層時空氣動力發生變化，屬失控狀態，狀態不斷變化要做出精準預測就會比較困難。雖然如此，各國還是以其掌握的數據做出相當準確的預測。

對於火箭殘骸進入大氣層時間與落點預測在軍事上的意義，黃志澄表示，雖然這次殘骸不是導彈，但對其飛行軌跡和再入大氣層性能參數的預測，也可作為他們對預測真實導彈彈頭再入大氣層參數的演習，對於未來進行精確反導是有很好的參考價值的。

宋忠平對此表示贊同，認為相關預測是對各個國家航太系統的考驗。不過他也認為，火箭殘骸和末端導彈彈頭有所區別，末端導彈彈頭具備一定的機動變軌能力和抗打擊能力，但殘骸是高速墜地的人造天體，不具備機動、變軌和其他能力。

報導引述大陸航太專家指出，火箭殘骸的落點都經過計算，美國迄今也沒有火箭殘骸的墜落過程完全受控的情況，也沒有證據能證明美國火箭殘骸比中國火箭殘骸落點受控程度更高。

(中時新聞網)