今（9日）是一年一度的母親節，男星吳尊雖然在大陸隔離中，仍不忘感謝老婆默默的付出，安排兒子Max幫他送花給妻子，在微博貼出一家四口的視訊畫面及母親的黑白照，網友赫然發現吳妻跟吳母不僅都很美，神韻還有點像，引起熱議。

吳尊和初戀女友林麗吟2004年結婚，陸續生下女兒Neinei、兒子Max，常常在社群平台分享家庭生活，一家人的好感情令人稱羨；由於吳尊要到大陸工作，上月30日離家出發，隔離的14天內最想念的都是小孩和老婆，9日是母親節，吳尊當然不會錯過，在微博透露一對兒女DIY準備一束花，並派兒子Max晚餐時間幫他帶話和送花，「媽媽的力量是很強大的...很感恩我人生中擁有一個好媽媽，一個好太太...希望大家用心和耐心的去珍惜去回報去保護她們！祝所有偉大的媽媽們母親節健康快樂，你們永遠是最棒的。」

吳尊委託兒子幫忙送花給愛妻。（圖／微博@吳尊）

吳尊在大陸隔離中，用視訊跟小孩、老婆慶祝母親節。（圖／微博@吳尊）

兒子MAX跟吳尊長得很像。（圖／微博@吳尊）

吳尊並秀出一家四口的溫馨視訊截圖，可以看到老婆林麗吟留著黑色長直髮，樣貌清秀、氣質，完全不輸女明星，一對兒女也遺傳到父母的高顏值，特別是Max的五官根本複製爸爸，網友忍不住大讚：「翻版小吳尊，天生明星臉」、「Max越來越帥了」；不只如此，吳尊也放上已癌逝的母親黑白照，用英文寫下對其無盡的思念與愛，網友一看忍不住驚呼：「你夫人甚至和你媽媽長得有點像」、「媽媽真的絕美了」、「媽媽真的好美，我想媽媽也一定很想你的阿尊」。

許多網友認為林麗吟有像吳媽媽，兩人都很美麗。（圖／微博@吳尊）

(中時新聞網)