太魯閣號事故釀嚴重傷亡，一度出現要求行政院長蘇貞昌下台負責的聲音，再加上828四大公投來勢洶洶；外界預測，公投若過關，行政院長蘇貞昌可能下台。蘇貞昌若是下台，由誰接閣揆位置？媒體人吳子嘉表示，國安會秘書長顧立雄接就好了；宅神朱學恒吃驚回說：「顧立雄喔？」

宅神在《朱學恒的阿宅萬事通事務所 》問，蘇貞昌下台後，由誰接行政院長？美麗島電子報董事長吳子嘉回說，太容易了，現在有一堆人想接，由國安會秘書長顧立雄接就好了。

宅神驚訝表示，這輩子，他第一次聽到，有人說顧立雄要接行政院長，也是吳子嘉第一個講的。吳子嘉反問，「顧立雄好、還是林全好？」宅神回說：「顧立雄」。宅神直言，他個人非常討厭顧立雄，因為之前他常在噹顧立雄，包括毒品除罪化、廢死等，還有顧立雄也真的很聽老闆的話。

吳子嘉指出，總統蔡英文這個禮拜衝到第一線，蘇貞昌卻不見了。民進黨現在才知道，老闆叫蔡英文，蘇貞昌就是跟著這裡嘴一下、那裡嘴一下。她知道一個很現實的問題，蘇貞昌不能保證民進黨2022地方選舉會大勝；而2022是否會大勝，會影響蔡英文後面的政治布局。

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(中時新聞網)