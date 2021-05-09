手機解鎖越來越高科技，繼密碼鎖之後，又有指紋及人臉辨識，想要偷看另一半的手機可能越來越困難。在社群平台《TikTok》上擁有51萬粉絲的網紅JS3，發布影片教大家「如何解鎖別人的iPhone」，透過簡單5步驟竟真的將iPhone解鎖，影片曝光後在網路上瘋傳，有網友驚呼：「真的成功了！」

這名國外網紅「imnotjs3」在《TikTok》影片中，示範透過下列5步驟輕易解鎖別人的iPhone。

1. 下滑螢幕後開啟「控制中心」

2. 關閉Wifi、藍芽以及行動數據

3. 開啟「飛航模式」。

4. 點開計算機程式，並將手機轉成橫向

5. 按下「小數點」後，點選「In」鍵，此時螢幕會顯示錯誤（Error），接著再按下「Rad」鍵，最後上滑螢幕就可成功解鎖，開啟桌面。

影片曝光後瞬間吸引超過240萬人按讚，34萬多人分享，有網友試過後留言「真的成功了！」還有網友回應「太瘋狂了」、「真的管用」、「好想知道為什麼」。

不過也有網友懷疑影片可能經過剪接，經過記者用iPhone XR按照上述步驟實測後發現，在螢幕鎖定的狀態下，計算機畫面無法轉為橫向，因此最後一步驟，按下「小數點」後，無法出現「In」鍵及「Rad」鍵，不知是不是因為機種不同而影響測試結果，也不排除是影片中的男子，在操作過程中不小心偵測到臉部而成功解鎖。

(中時新聞網)