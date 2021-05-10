燁聯9日深夜傳出大火 廠方：不影響整體生產 02:172021/05/10 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不銹鋼龍頭廠燁聯鋼鐵，9日深夜油槽驚傳大火，包括岡山、永安、彌陀、路竹等附近海防隊出動大批海防車前往灌救，直至深夜11時左右，還在緊急灌救中，但廠方表示，主要冷軋廠研磨線油槽延燒引起火警，但不影響整體生產與供料。 9日晚間9:07左右時，燁聯鋼鐵傳出火警，消防隊出動岡山、路竹、永安等分隊前往搶救，目前火勢還在延燒，岡山消防隊表示還在搶救中，詳細起火原因待火勢撲滅後再做調查。 葉獻文專欄－財報亮麗外資回頭 台股後市佳 群聯10日法說 Q2營運展望佳 (工商 ) #燁聯 #岡山 #還在 #灌救 #油槽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄鳳梨拍賣價33.9元 比去年高5成 04:102021/05/09 地方新聞 陸發展超高清影片產業 要創兆元級新興產業聚落 22:402021/05/09 財經 美股顛覆傳統 通膨牽動後市 04:102021/05/09 財經要聞 3度加碼員工獎金 富士康傳備戰iPhone 13 04:102021/05/09 全球財經 聯電加碼千億 投資台南大躍進 04:102021/05/09 地方新聞 台對陸順差800億 前國發會主委：兩岸經貿無可取代 11:582021/05/09 政治 北海岸時尚藝術季 伊林名模走秀 04:102021/05/09 焦點要聞 拜登「去中化」比川普更猛 台灣供應鏈機會來了 13:002021/05/09 財經 高市樹莓派應用研討會 科技教育扎根青年 16:242021/05/09 寶島 台中停車場商圈發展蓬勃 5／10起調整公車動線 11:152021/05/09 寶島 邱鋒澤斷聯采子「分開的學問」努力學習中 12:252021/05/09 娛樂 財經熱門新聞 13檔三率三升 法人買 - 財經要聞 - 工商時報 散戶注意！外資要大幹一場 這些斷頭股成下一波賺錢股 - 財經 鋼價暴漲3倍驚見烏雲？專家：小心鋼鐵股 - 財經 長榮、陽明你跟到了？30年老手爆大咖1招洗散戶 - 財經 震驚！美大廠搶曝2奈米 台積電恐危險？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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