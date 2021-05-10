不銹鋼龍頭廠燁聯鋼鐵，9日深夜油槽驚傳大火，包括岡山、永安、彌陀、路竹等附近海防隊出動大批海防車前往灌救，直至深夜11時左右，還在緊急灌救中，但廠方表示，主要冷軋廠研磨線油槽延燒引起火警，但不影響整體生產與供料。

9日晚間9:07左右時，燁聯鋼鐵傳出火警，消防隊出動岡山、路竹、永安等分隊前往搶救，目前火勢還在延燒，岡山消防隊表示還在搶救中，詳細起火原因待火勢撲滅後再做調查。

(工商 )