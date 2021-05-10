消防救援人員先以人力揹負方式救出王姓男子。（南投縣消防局提供／林欣儀南投傳真）

家住新北市的26歲王姓男子，與另3名夥伴相約攀爬南投縣信義鄉八大秀山域，8日下午行走在白羊金礦山屋往中央金礦山屋途中，不慎跌落約百公尺深溪谷，南投縣消防局獲報後，9日出動直升機救援，以吊掛方式救出王男並送醫救治。

南投縣消防局指出，王男等4人組成的登山隊是本月5日上午從東埔溫泉入山登八大秀山域，並預定9日從原路下山，但8日下午4點多接獲通報，指登山隊行至白羊金礦山屋往中央金礦山屋的路上，王男不慎跌落約百公尺深的緩坡溪谷。

經了解現場狀況，王男跌落時造成右大腿骨折，意識清楚，需要緊急救援。消防局指出，若派員前往事故地點救援，必須花費2天時間，再衡量8日傍晚天候情況，決定先派4名救援人員連夜挺進，9日早上再派出第二批救援人力搭直升機上山。

消防局指出，直升機載著救援人員，9日上午約7點半出發，9點14分接觸到受傷的王男，經初步判定，他因大腿骨折無法移動，即藉由鈦合金藍式擔架輕型推輪系統協助，先將王男以揹負方式救至中山金礦山屋，並申請直升機吊掛，下午順利將他送到竹山秀傳醫院救治。

(中時 )