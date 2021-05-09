距離2022年縣市長選舉還剩1年多，有意角逐者早已暗中較勁。外界認為，13個目前由國民黨執政的縣市，民進黨很難奪回。媒體人吳子嘉表示，國民黨籍新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕超強嘛，強到民進黨不敢推人出來選。

美麗島電子報董事長吳子嘉在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中表示，台灣現在表現最好的政治團隊，就是國民黨的13個諸侯，其中侯友宜、盧秀燕超強，強到民進黨不敢推人出來跟他們選。他不禁說，國民黨中央那麼弱，但國民黨的諸侯卻那麼強？國民黨的諸侯真的做得比民進黨好。

朱學恒表示，民進黨的諸侯現在到處蹭流量啊，沒有表現很好的狀況。吳子嘉指出，更糟糕的是，民進黨的中央做得很爛，民進黨的諸侯則一般般，好幾個要換屆。

另外，宅神質疑，8月28日為公投投票日，國民黨卻要在7月舉辦黨主席選舉，難怪國民黨現在沒在宣傳公投，好像在睡覺一樣，為什麼國民黨不會想到，為了要跟民進黨作戰、為了要通過公投，而考慮把黨主席選舉延後？吳子嘉回說，不重要，因為黨主席選舉和公投，一點關係也沒有；而公投會不會過，跟國民黨也沒有什麼關係。

https://youtu.be/zvCWnwxYTyo 昨天我在追劇的時候，一直在查【正義聯盟】到底為什麼口碑爛，票房爛，甚至搞到DC宇宙差點就這麼土崩瓦解，原因很簡單，就是查克·史奈德（ Zack Snyder... 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年5月9日 星期日

(中時新聞網)