回憶殺》華人影壇「喜劇之王」周星馳，最擅長「將悲劇拍成喜劇」，不僅能演還能執導，推出《逃學威龍》、《大話西遊》、《少林足球》、《食神》、《功夫》、《美人魚》等經典星爺作品，坊間更流傳一句話「一年一影帝，百年周星馳」，足見其時代意義，而星爺也捧紅許多「星女郎」，與其傳緋聞的不在少數，但周星馳始終沒有定下來，如今58歲仍未婚，令人好奇到底何故？有人發現星爺的電影中，藏著他無果愛情的遺憾，其中，這一挖掘，發現周星馳電影中，總有女星羅慧娟的影子。

周星馳出道數十年，帥氣又有才華的他，理所當然人生中不缺愛情，但常有人說，女星羅慧娟，是他一生摯愛，1988年兩人合作《阿德也瘋狂》，女方奪去星爺的螢幕初吻，隔年他們又合作《蓋世豪俠》，真正相戀，這段感情持續了3年，一度盛傳婚訊，但最終才子佳人卻分手，有傳是因為星爺當時剛走紅不想婚，還傳他愛上別人，因此情斷。

羅慧娟當年奪走周星馳的螢幕初吻，後來成了他的女友。(中時資料照片)

而羅慧娟揮別周星馳後，人生可說造化弄人，正處於情傷的她，遭到好友詐騙負債，所幸在低潮時，遇見了愛情的歸屬，跟股票大亨劉志敏結婚，但正當眾人認為羅慧娟要過上少奶奶好日子時，她先是潛水發生意外，導致失聰，結婚才2年就發現罹患胰臟癌，45歲便香消玉殞，令人不勝唏噓。

羅慧娟過世後，眾人發現舊愛周星馳拍的電影裡，都藏了她的影子，兩人首度合作的《阿德也瘋狂》，羅慧娟的台詞：「我不做難道你來養我？」，在1999年《喜劇之王》中，張柏芝說出同樣一句台詞，周星馳回答：「我養妳啊」，加上女主角的人設也是失聰，被認為呼應了羅慧娟的人生。

羅慧娟揮別星爺後，好不容易覓得真愛結了婚，卻命運多舛罹癌早逝。(中時資料照片)

星爺電影《大話西遊》中，周星馳有段獨白：「曾經有一份真摯的愛情擺在我面前，我沒有珍惜，知道失去的時候才追悔莫及，塵世間最痛苦的事情，莫過於此。如果上天能夠給我一個重新來過的機會，我會對那個女孩子說三個字，我愛你，如果非要給這份愛加上一個期限，我希望是，一萬年」，被認為是在告白羅慧娟。

而《西遊記之降魔篇》中，舒淇飾演的段小姐，說自己有個小理想，是「找到一個如意郎君，跟他一起組織家庭生個小寶貝，然後簡簡單單的過生活，那個人就是你」，玄奘回她：「神經病」，有傳羅慧娟生前受訪，也跟男朋友說過一樣的心願，對方回她：「神經病」，推測這個人，就是舊愛周星馳，而後來周星馳

開拍《美人魚》，人魚主角羅慧娟也演過，好巧不巧，《美人魚》的拍攝地點，正是羅慧娟下葬之處，種種映照，讓人不禁多想，更心疼感傷。

(中時新聞網)