【回憶殺】玉女歌手蘇慧倫風靡整個90年代時期，人美聲甜的她是不少男人的擋泥板女神，儘管讓許多男人為之傾倒，她的情路卻十分不順，還曾和閨蜜劉若英愛上同一個男人，當時這段三角戀鬧得轟轟烈烈，儘管如今蘇慧倫已經嫁人，前幾年又爆出婚變，感情世界一波三折。

蘇慧倫人美聲甜，讓許多男人為之傾倒。(中時資料照)

蘇慧倫的長相甜美，魅力迷倒不少男星，她過去就和杜德偉、成龍等人傳出緋聞，更和張震嶽經紀人黃靜波陷入戀愛，蘇慧倫本人也曾透露她出道以來曾談過三、四段戀愛，其中最知名的一段還是和文藝導演陳國富的戀情，1993年蘇慧倫拍攝陳國富的電影《只要為你活一天》傳出戀情，當時2人被目擊甜蜜出遊，甚至傳出婚訊，已經在台北買房同居。

因拍攝《只要為你活一天》，蘇慧倫(右)和陳國富(中)傳出戀情。

沒想到這時竟爆出才女劉若英和陳國富越走越近的消息，1995年2人合作電影《我的美麗與哀愁》，慢慢發展成戀人，隨後他們又接連合作了2部電影《徵婚啟事》、《雙瞳》，這段看似重疊的三角戀讓外界都霧裡看花，直到多年後蘇慧倫坦承她最長的戀愛有到六、七年，而這段戀愛還是和陳國富談的，一切才終於揭曉，然而她本人卻堅持和劉若英的時間沒有重疊，且2人還是朋友。

劉若英和蘇慧倫至今仍是閨蜜。(中時資料照)

蘇慧倫和「滑板界教父」孫益民踏入婚姻。(圖/翻攝自蘇慧倫臉書)

2014年，蘇慧倫嫁給身價超過千萬的「滑板界教父」孫益民，在婚禮上她泣不成聲，孫逸民還貼心地將她擤過鼻涕的面紙收進口袋，婚後他們育有1子1女，然而卻在結婚第5年時傳出婚變，2人爭執不斷，孫逸民還酒後吐真言：「心好累，有點撐不下去。」當時經紀公司僅回應：「太誇張了，不評論。」如今女神仍在舞台上發光發熱，希望她的婚姻生活也是幸福美滿。

(中時新聞網)