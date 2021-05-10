根據《財訊》報導，台股進入5月後震盪加劇，無論國際經濟局勢、疫情的陰影持續籠罩，澆熄投資人對先前登上萬七高點的熱情。不過獵豹財務長郭恭克認為，台股在第三季之前仍有行情，不必預設大盤高點；需要留意的轉折點將出現在第四季，尤其投資人務必緊盯CRB全球商品指數，若物價攀得太快、太高，就是影響股市的高度警訊。

郭恭克接受《財訊》採訪時解釋，他認為2021 年的台股是股市極樂與極悲的再度展現，也將是資產重分配的一年，就是因為今年以來股市一直大漲，政府、投資機構、散戶都是皆大歡喜；但也提醒大家，一定要高度關注全球物價的情勢。不是單一國家、單一地區或是單一的原物料，而是要看總體數字。

他指出，在芝加哥期貨交易所的CRB指數代表19種大眾物資的期貨報價，背後其實就代表眾多的原物料類股，股價經過急漲之後一定會回檔休息，回檔休息消化浮額之後，應該還會持續上漲。

《財訊》報導指出，觀察過去 20 年左右的CRB指數走勢，通常在景氣擴張的正常階段大概就會介於 200 到 300 之間，2008年7月最高點是 473，而這一波CRB指數到4 月 23 日大概只有 196。所以他預期在第二季甚至延伸到第三季，全球的疫情如果沒有再持續惡化，全球總體經濟還是會慢慢上來，表示物價還會持續上升。

《財訊》分析，由於一般原物料股走的大景氣循環，不會一波就走完，他認為今年的第三季如果 CRB 指數沒有到 250 以上，就代表原物料的行情還會繼續，因此台股絕對不會只有萬七、萬八。加上在台股這一波高點時，航空母艦台積電股價才回到 610元左右，顯示這一波指數貢獻並非由台積電所創造，而是一般的傳產跟金控類股貢獻。因此等到原物料休息之後，台積電、電子類股可能還會重新接棒將指數墊高，所以可以暫時不必去預設股市高點。

郭恭克指出，若是物價情勢漲得太快，代表經濟景氣將進入第四階段、偏向末期，通常會伴隨著股市的最高點出現，買賣股票的投資者在這時會失去戒心，且事實上大股東也很可能會在此時調節長期持有的股票，而這個時間點可能會出現在第四季。

他特別提醒，投資人要的其實是保住戰果，而不是不斷地衝鋒陷陣，大家心中一定要牢記「物價、物價、物價」，今年的物價如果攀得太高、速度太快，那就是一個高度的警訊。「當你享受極樂的時候就要知道，如果逃得比人家還慢，可能就要留下來，收拾股市這一波盛宴的殘局。」

財訊

(中時新聞網)