美國空軍近期對外展示F-16戰機的新自動清洗系統，宣稱每180天須進行一次、每次需要3至4名地勤人員辛勞2天的深層清潔作業，未來只要送進該系統中1小時便能大功告成，將能有效加強地勤單位的人力運用效率。

美國空軍於臉書發布聲明稿，稱在空軍創新計畫「AFWERX」的支援下，駐防於德州聖安東尼奧－拉克蘭聯合基地（Joint Base San Antonio-Lackland）的第149戰機聯隊（149th Fighter Wing），展示了新型戰機自動清洗設備，將能在1小時內完成每180天一次的深層清潔作業。

Cleaning with #Innovation Airmen at the 149th Fighter Wing, Texas, demonstrated an autonomous machine solution to... 由 United States Air Force 發佈於 2021年5月3日 星期一

美國新聞網站「The Drive」指出，為避免長期附著在機身表面的髒汙腐蝕機身結構，美軍F-16等戰機每180天會接受一次深層清潔，傳統上由地勤人員以刷子和專用清潔劑完成。

美國空軍地勤人員透露，這是一件「非常麻煩的工作」，因為180天下來，潤滑油、液壓油和其他髒汙都已牢牢黏在機身表面，還會有很多髒東西卡在起落架的縫隙中。因此該設備能讓地勤人員專注於其他精密維護作業，加強相關單位的人力運用效率。

製造公司「魏爾德系統」（Wilder Systems）表示，該系統事實上利用了商用航空機製程中的自動鑽孔技術，在修改機器動作軌跡後，應能迅速適用於F-16以外的其他機種。除清潔作業外，魏爾德公司也希望進一步以該系統為基礎，研發出能執行面板鑽孔、非破壞性檢查（non-destructive inspection）、機身塗料換新等作業的自動機器。

(中時新聞網)