受惠運價持續創高，貨櫃航運景氣大爆發，激勵長榮、陽明股價今年來飆漲3倍，不少法人更看上3位數、最高喊到144元，眼看股價不回頭，每天都有散戶問還來得及上船嗎？投資專家表示，貨櫃雙雄擁有基本面強、本益比低的優勢，只要識破「外資配合期貨空單打壓航運」的手法，股價殺下來都是低接時機，千萬別被市場大浪震出去，長榮、陽明未來都有機會破百。

新冠疫情推升低迷10多年的航運業出現大翻轉，由於全球缺船、缺櫃和塞港問題未解，海運運價急速拉升，市場需求破天荒強勁，業者獲利跟著暴衝。長榮首季大賺360.83億元，每股盈餘（EPS）來到7.04元，單季就賺贏去年全年，優於市場預估的6.5～7元，繳出令人驚喜的好成績。法人預估陽明第1季EPS將跟長榮不相上下。

外資近期操作航運股幾乎是「今天買明天賣」的「隔日沖」手法，周五（7日）外資暴買長榮3.4萬張，前三天卻累計倒貨7.3萬張；陽明也是大買近1.6萬張，前一天則賣超近2萬張。值得留意的是，航運族群也是當沖客的愛，一天動輒2、30萬，甚至逾50萬當沖量，法人提醒，高當沖比個股相對容易出現較大震盪，投資人宜謹慎操作。

周五長榮股價大漲4.8%、重返85元，陽明則狂噴8.5%、來到91.5元，但航運股上沖下洗波動劇烈，一追高就被短套，讓投資人大喊吃不消，現在還可以進場嗎？鏡傳媒報導，台股資歷逾35年投資圈老前輩劉友威指出，近日外資為配合期貨空單打壓大盤，從台股人氣爆棚的貨櫃族群開刀，製造空頭氛圍，投資人別被市場巨震給洗出場，不妨趁航運股殺下來進場低接，千萬要把握機會。

他表示，長榮、陽明首季每股獲利將在6至7元之譜，保守估計年賺20元，目前本益比不到5倍，股價不算貴。日前他向航運產業舊識請益，美國西岸最大港口洛杉磯港，仍面臨塞港問題，推估至少到2022年中才可能緩解。

劉友威說，即使以股價淨值比評價，到年底本淨比3倍計算，長榮、陽明股價未來有機會上看120至130元，貨櫃族群有良好基本面和超低本益比撐腰，對市場資金來說有強大吸引力。

※文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(中時新聞網)