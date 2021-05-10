最近兩周台北股市兩樣呈現兩樣情，以傳產為主的塑化、鋼鐵、航運不斷地往上創新高，然後也帶領大盤創下17709點的歷史高點，只可惜電子接棒不順，如穩懋財測不如預期往下破底，環球晶符合預期股價也是先跌再說，更別說第一大權值股台積電的679元高點早就是3個多月以前的事了。

以類股結構來看，電子成分佔台股比重約65%，最近兩周電子股成交比重幾乎不到60%，甚至有時還來到5成以下，這樣畸形的發展，也造成本周前三天台股就從17709高點跌至周二下影線16647點之後，行情才初步止跌，原因是傳產股幾乎都已經在高檔，電子股又相對弱勢。以台灣GDP結構來看，出口佔GDP比重高達7成以上，且今年上半年主計處又上修台灣GDP可達到5%以上，所以這邊電子不領軍上攻毫無道理(除非景氣已經反轉向下) 。

但目前以股價上漲三要素景氣、資金、籌碼來看，台灣的景氣向上無庸置疑，新台幣匯率又維持在28元以下的強勢格局，資金動能不虞匱乏，所以筆者認為是籌碼面出了問題，若從3-4月融資餘額2074億增加到2740億來看，2個月增加666億，融資增加幅度高達32%，指數部分約漲10%，因此是有必要進行清洗浮額的動作，所以短線急跌千點並不是壞事，若可以逼出融資，那麼有助於接下來籌碼穩定，大盤上攻力道阻力就會比較小。

本波回檔之後，若能主流轉換，由傳產轉到電子，畢竟傳產類股走勢已經開始分歧，且電子龍頭股也不再弱勢，尤其聯發科測試千元大關之後反彈，以今年聯發科獲利推估50元來看，本益比20倍應該是基本消費，所以若聯發科再往千元靠攏，應該是要把握買點。

另外聯家軍的聯詠今年第一季獲利9.66元，整年每股獲利將達40元以上，以現在回檔的價格約533元，本益比已經低到不到14倍，投資價值浮現；再者同為聯家軍的原相今年完全沒有漲到，以今年每股獲利14元本益比亦不到14倍，況且原相毛利高達59%，今年獲利增加3成相當有機會。

目前在傳產漲高同時，投資人或許可以回過頭去尋找還在低檔、低估、低本益比的質優電子，一來風險沒那麼大，再者主流總是要回到電子，總會等到電子股主攻的時機。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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(中時新聞網)