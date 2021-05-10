並不是每個會做大事的人都能對小事應付自如，搜狐網命理專欄點名，獅子座、處女座、天蠍座及雙魚座的人個性最衝動，他們遇到大事會理性處理，淡定冷靜，甚至成為帶領大家度過危機的人，但是卻會為了小事上的細節而失控，非常情緒化。

▍1. 獅子座

雄才大略的獅子座一向自詡為做大事的人，不會為了小事而計較，但缺乏耐心是他們最大的弱點，他們沒有耐心應付動不動就找碴鬧事的人，即使明知對方是無理取鬧，卻無法坐視不理，他們會一下子怒火中燒，常常因小失大。但獅子座必須要注意，衝動是魔鬼，往往會惹禍上身。其實獅子座缺乏耐心，也是源自生活能力的不足，面臨衝動情緒無法應對，才會導致抓狂。

▍2. 處女座

處女座的個性認真敬業，不僅在工作上腳踏實地，在生活上也力求完美。高標準的性格不僅會讓自己倍感疲倦，也會讓身邊的人產生誤解。因為不被理解或缺乏有效溝通，處女座有可能在一件小事上忽然爆發，那就是被壓抑已久的情緒。因為處女座的人太逞強，認為自己事事都能贏，這份盲目的自信一旦被觸動，讓他們沒安全感，最終就有可能為一個不起眼的小錯誤大動肝火，但他們會爆發，其實是在怪自己，只是都把情緒表達反應在外部溝通上，面對大事理性，遇到小事卻會情緒化。比如，在工作中為了一個細枝末節和同事爭執，會與平時的冷靜模樣形成反差。

▍3. 天蠍座

天蠍座的個性臨危不亂，很有戰略眼光，是優秀人才最多的星座之一，雖然他們不怕大事，卻會在面對小事時困擾。天蠍座的人最容易被瑣事激怒，因為他們總是太偏執，不願意讓小事成為事業路上的絆腳石，尤其最討厭和智商不夠高、層次不同的人打交道，但有時候，建議天蠍座的人還是要花點時間去應對小人，最起碼可以避免他們來攪局。

▍4. 雙魚座

雙魚座的個性有點情緒化，他們在遇到大事的時候，會先燃燒再冷卻，比一般人想像中更淡定，但是如果他們遇到的是雞毛蒜皮的小事，可就沒這麼簡單，因為雙魚座天生擁有文藝細胞和愛美的心，他們忍受不了太過粗俗的人，如果被迫與不合拍的人共處一室，對他們來說是痛苦萬分。就連瑣事，對於雙魚座而言都是一種消耗，會透支他們的生命力，如果遇到不理解自己品味的人，雙魚座絕對不會示弱，而是強烈反擊。

(中時新聞網)