藝人小S（徐熙娣）和老公Mike（許雅鈞）婚後育有3個女兒Elly、Lily、許老三，常在網上分享家庭生活，受到許多粉絲喜歡，近日她和媽媽在節目聊到當初懷孕的故事，透露曾為了生男試遍偏方，甚至壓力大到躲在廁所偷掉淚。

小S在新節目《老娘的老娘》和S媽聊到重男輕女的話題，透露對方當年生下自己，一看見第三胎還是女兒而崩潰大哭，甚至嫌棄地哭喊「我不要」，而自己取名為「徐熙娣」的原因，是因為爺爺希望再有個男孫，S媽更補充說明「因為妳的婷是女字部，女的停了，小名叫娣，就希望再來一個弟弟」。

接著，小S聊到自己生3個女兒的經歷，表示剛生第一胎女兒時還很愉快，可第二胎又生女兒時，她就開始感覺有壓力，公婆後來還提供生男的偏方給他們夫妻，小S也積極嘗試，就是為了想懷兒子。

可最後一胎驗出來還是女生，小S不敢告知公婆就推老公出面，當老公講完結果轉身要走時，「我公公就說：『等一下，爸爸跟你們說的那些方法，你們有試過嗎？』」知道公婆失望後，小S壓力很大，在懷第三胎期間寫了很多負面情緒的日記，還趁老公不在家時默默在廁所掉淚。

可是，母女倆在經歷過相同的歷程後，現在都已對孩子性別釋懷，甚至覺得生了3個女兒相當幸運，小S認為每個生命都是美好的，直呼3個女兒是上天給自己最大、最好的禮物。

(中時新聞網)