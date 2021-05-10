燁聯鋼鐵火警，高雄市府已經勒令暫時停工。（林瑞益攝）

高雄市岡山區興隆街燁聯鋼鐵股份有限公司9日晚間9時07分，疑因油槽燃燒發生火警，高雄市長陳其邁表示，11點17分火勢控制，40分左右火勢撲滅，現在持續進行灌水降溫當中，原因應該是在操作不慎引發研磨油的燃燒，所幸未波及到旁邊油槽，火勢已經撲滅，有一位燁聯員工受傷，送到義大醫院進行診療，初步他的生命現象穩定，也在醫院的照護中，沒有生命的危險，但有一些輕微的吸入性的肺炎，及肺水腫的狀況，不過狀況控制當中。至於是否勒令停工，陳其邁說，該作業區是獨立的一個單位，現在已經先暫時停工。

消防局長李清秀表示，9日的這場火警，同仁很快的就到達現場並展開滅火的部屬水線，所幸未波及到油槽，到目前為止，現在仍持續降溫中。

燁聯廠長李進輝表示，起火原因仍在調查中，對整個生產線不受到影響，財損目前仍在估計中，受害面積約400平方公尺的工作場域，目前名火已經撲滅，正全面控溫中，全員當中有一名49歲員工有吸入性的嗆傷，但無生命危險，因該廠是類似無人工廠，屬三班制，當時僅有2名員工，現場清場14人一一點名，4條火線控制完成，明火均已熄滅。

高市府針對這起工安事件將會進行裁處，包括火災鑑識及勞檢，目前對空氣影響不大，將會持續滅水降溫到40度以下。

(中時 )