美國最大的商業遊說團體表示，4月份的就業報告遠弱於預期，是因為每週300美元的聯邦失業救濟金誘使美國人留在家裡，在美國勞工部在勞工部發布2021年4月就業報告後的幾個小時後，該組織聲明：「令人失望的就業報告清楚地表明，付錢給不工作的人正在削弱應有的更強大的就業市場。」

遊說小組補充說：「決策者現在應該採取的步驟是終止每週300美元的補充失業救濟金。」「根據調查機構的分析，300美元的救濟金使大約四分之一的受助者失業率高於工作收入。」

商會發言人向CNBC證實，它將使用類似的消息來游說白宮和國會山以結束支出。

該組織對聯邦失業救濟金的攻擊發生在數小時前。據勞工部報導，上個月非農就業總人數增加了26.6萬人，遠低於接受道瓊（Dow Jones）調查的經濟學家的預期100萬。

共和黨人和商業團體的論點，即增加的失業救濟金正在鼓勵潛在的工人留在家裡。

財政部長珍妮特·葉倫（Janet Yellen）也對此提出批評，並在上周五下午對記者說，她認為增加失業救濟金」並沒有真正在產生改變」。

過去一年的大部分時間裡，數百萬失業的美國人有資格獲得特殊的聯邦失業救濟金，以幫助彌補因Covid-19大流行而裁員而造成的收入損失。

第一份這樣的聯邦失業救濟金始於前總統川普（Donald Trump），於2020年3月簽署CARES法案。該法律為失業的美國人提供了每週600美元的補助，在許多情況下，這筆收入比全職工作的工人的收入還多。

(中時新聞網)