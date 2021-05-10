美國科羅拉多州爆發槍擊案 釀7人死亡 05:452021/05/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國科羅拉多州爆發槍擊案 釀7人死亡。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國科羅拉多州科羅拉多泉市（Colorado Springs）今天凌晨爆發槍擊案，當地官員表示，包括槍手在內有7人不幸喪命。 路透社報導，官員指出，這起槍擊案的嫌犯攻擊一場生日派對，嫌犯的女朋友就在生日派對上。 警方和市政官員發布聲明指出，案發現場的孩童似乎倖免於難，沒有受到傷害。 聲明提到：「員警到達現場後，發現6名成年死者，還有一名受重傷的成年男性，他被送到當地一間醫院，但仍傷重不治。」（譯者：陳彥鈞）1100510 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 溫哥華國際機場爆槍擊釀1死 多名嫌犯在逃 - 政治圈 火星蘑菇？科學家比對火星照片認為真有生命 - 國際 大阪疫情慘醫療體系瀕崩潰 過去7日死亡率超越印度 - 國際 美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算 - 國際 - 中央社 印度染疫死亡破24萬 尼泊爾也失控 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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