美國科羅拉多州科羅拉多泉市（Colorado Springs）今天凌晨爆發槍擊案，當地官員表示，包括槍手在內有7人不幸喪命。

路透社報導，官員指出，這起槍擊案的嫌犯攻擊一場生日派對，嫌犯的女朋友就在生日派對上。

警方和市政官員發布聲明指出，案發現場的孩童似乎倖免於難，沒有受到傷害。

聲明提到：「員警到達現場後，發現6名成年死者，還有一名受重傷的成年男性，他被送到當地一間醫院，但仍傷重不治。」（譯者：陳彥鈞）1100510

(中央社)