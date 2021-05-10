對外聲稱單身的巫苡萱自招有過5段戀情，26歲差點閃嫁交往僅3個月的男友，好在爸爸阻止才沒昏頭，事後她也發現對方有暴力傾向，曾將她軟禁在家中，最後申請保護令才擺脫對方。4年前，31歲的巫苡萱自認已屆適婚年齡，大她四歲的男友經濟狀況卻不見起色，她認定彼此沒有未來所以分手，如今碰上對投資很有一套的REX，想必可以帶給她滿滿的安全感。

REX曾以藝名「MC伊達」與朋友組團發片，去年曾在IG分享巫苡萱請他看演唱會的動態。（圖／翻攝自REX IG）

薔薔20歲交往大8歲男友，原以為對方是白手起家的好青年，怎料交往3個月就原形畢露，一言不合就會遭對方拳打腳踢、拿電線勒脖、揮刀，甚至偷偷潛入她入住的飯店衣櫃，一度鬧上警局躍上新聞版面。

知名度大開的巫苡萱，去年10月起加入李懿主持的網路節目《懿想天開》。中為李懿、右為籃籃（圖／三立提供）

賴芊予曾交往一位看似愛護流浪動物的暖男，卻在她不小心將奶茶滴到地板時抓狂狂砸廚具，提分手還被抓頭撞牆、拿棉被蒙住口鼻，最後在家人協助下才得以脫困。

劉雨柔的初戀男友不僅會控制她的行蹤，還有暴力傾向，一度把她打到尾椎歪掉，雙方交往長達3年，劉雨柔才懂得學會保護自己，痛心分手。

（左）薔薔、（中）賴芊予、（右）劉雨柔。

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(中時新聞網)