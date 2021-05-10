網路時代來臨加上新冠肺炎疫情，從交友網站找尋真愛似乎是現代戀愛方式之一。有1名大陸女子小可（化名，32歲）在交友網站遇見1名台灣「霸道總裁」帥哥歐博翰（歐男），他們天天熱線煲電話粥，歐男還暱稱她為「寶寶」，不過當歐男慫恿小可拿出積蓄投資好讓他順利到大陸分公司任職，一發現她沒給錢，歐男竟飆罵「賤貨」、「畜生」，一棒狠狠打醒小可的結婚夢。

小可表示，兩人認識後，在歐博翰的甜言蜜語攻勢，讓久未戀愛的她深陷其中，「他（歐博翰）喊我『寶寶』或『老婆』，我叫他『翰翰』，我們每天煲電話粥，至少都會聊半小時。」小可還透露，歐博翰為了讓她安心，還特地傳給她一張台灣身分證，證明「確有其人」；小可當時根本不知道那張身分證是「移花接木」，腦中滿是終於能夠脫離剩女行列的幻想。

大陸交友網站「世紀佳緣」號稱有2.2億會員，未料竟成為假鮮肉詐騙團鎖定「獵物」的平台。（圖／翻攝畫面）

小可說，她當時覺得有件事相當奇怪，就是雙方講了1個多月電話，歐博翰始終不肯以視訊聊天，她一要求開視訊，對方總是搬出「突然要開會」等藉口推託。

「某1天，翰翰（歐博翰）跟我說，公司要以業績來選拔派駐到大陸分公司的人選，希望我支持他，一起打拚我們的未來，當下要求我拿出人民幣20萬元（約新台幣90萬元），幫他衝業績。」

「他（歐博翰）不肯視訊還要我拿錢投資，真的很奇怪，後來我上『百度』搜尋，居然發現有其他女生的遭遇和我一模一樣。」確認自己遇上愛情騙子後，小可既心碎又不甘心，於是透過友人跨海向刑事局電信偵查大隊視訊報案，誓言揪出這位騙愛、騙財的台灣渣男。

刑事局為追查相關線索，建議小可使出拖延戰術，繼續和歐博翰「假甜蜜」，期間歐博翰依然一直「催款」。2天後，歐博翰確認小可不願匯款，從暖男秒變惡郎，竟以「廢物」、「畜生」等一連串不雅字眼辱罵小可，還在通訊軟體上將小可拉入黑名單，終讓小可的結婚夢被一棒打醒。

發現小可根本沒匯錢後，歐男立刻撕下溫柔男友的假面具，從「寶寶」、「老婆」，改口大罵「廢物」、「畜生」等不雅字眼。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)