號稱擁有2.2億會員的大陸知名交友網站「世紀佳緣」竟成詐騙集團的工具。警方查出以蔡姓男子（27歲）為首的假鮮肉詐騙團，冒充高富帥企業副總裁騙愛騙財，部分大陸女子不甘受騙跨海報警，警方追蹤埋伏多時，4月初一舉攻入該詐騙集團機房，發現蔡男和其他成員急著拿榔頭砸毀電腦，有的人還徒手折斷手機滅證，不過，集團7人通通落網被逮。

據了解，4月7日，警方攻入雲林縣斗六市1處社區民宅，逮捕主嫌蔡男和數名共犯；蔡姓男子當下為了滅證，不但砸毀電腦主機，還將手機丟進馬桶，有共犯乾脆徒手折斷手機，導致滿手鮮血。

本刊調查，早在1年前，蔡姓男子就因同樣罪刑被逮。當時，他成立了「8鮮肉詐騙團」，先在網路下載一批陽光型男照片，再冒名知名企業高階主管，鎖定渴望成為人妻的大陸輕熟女行騙，一樣以「公司要發展綠能產業，將會派駐到大陸」等理由為餌，拐騙被害人掏錢資助，其中有1名被害人被騙了人民幣13萬元（約新台幣58萬元）。

假鮮肉詐騙集團冒充帥氣企業副總裁，專騙等愛剩女並慫恿出錢投資，1年內得手逾500萬元。（圖／讀者提供）

警方表示，蔡姓男子去年首度落網遭移送後，法院依詐騙、組織犯罪等罪嫌，判處1年7個月徒刑，今年4月底發監服刑，沒想到他竟趁著空檔重施故技。蔡男涉及的2宗「假鮮肉詐騙案」，目前已約有10名大陸女子完成筆錄，預估受害人超過50名。

刑事局電信偵查大隊偵二隊長莊恒權表示，民眾加入「世紀佳緣」時必須載明年齡、居住城市和月收入等詳細個資，這卻成為蔡姓男子等人篩選「獵物」的線索。該詐騙集團大多鎖定居住在北京、上海等一線城市的教師、護理人員等，再從中找出小有積蓄的30到40歲的想婚大齡女子，最後以「交往一定會以結婚為前提」、「短期內將從台灣派駐大陸定居」等謊言取信被害人。

專辦網路愛情詐騙案件的刑事局張姓員警表示，一般人都會想談戀愛、結婚，因此詐騙集團時常以感情當幌子行騙，切記不要提供個人網路帳號、密碼及銀行帳戶資訊，也不要為對方辦手機門號等。此外，如對方慫恿投資，要求拿錢出來「共創美好未來」，大部分都有問題，「談戀愛以外的事情，都不要做！」

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(中時新聞網)