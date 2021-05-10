大陸「大齡女」遇上陽光型男，上演「霸氣總裁」大陸尋婚記，沒想到竟是一場騙局。警方破獲該集團，逮捕7人，發現該集團買來「人性的弱點」、「鬼谷子」等書籍，精進成員的詐騙技巧。離譜的是，當受害大陸女小可（化名，32歲）視訊指認犯嫌時，才發現自己的帥氣男友真面目竟然又胖又老氣，當場氣炸，大罵「殺千刀的」！

本刊調查，早在1年前，主嫌蔡姓男子就因同樣罪刑被逮過。當時，他成立了「8鮮肉詐騙團」，先在網路下載一批陽光型男照片，再冒名知名企業高階主管，鎖定渴望成為人妻的大陸輕熟女行騙，一樣以「公司要發展綠能產業，將會派駐到大陸」等理由為餌，拐騙被害人掏錢資助，其中有1名被害人被騙了人民幣13萬元（約新台幣58萬元）。

大陸女性婚姻壓力大，不少人都會上交友網站找對象，就有詐騙集團看準這點，特意挑選一線城市小有積蓄的30到40歲女性，做為行騙目標。（圖／翻攝畫面）

而受害的大陸女子之一小可，透過視訊指認嫌犯，才發現與她網路交往數月、風度翩翩的「男友」其實就是蔡姓男子，一度震驚到說不出話來，「長相實在差太大！」小可透露，蔡姓男子長相神似周星馳電影《少林足球》中的六師弟，且看起來像是個胖胖的大叔，「這個殺千刀的，毀了我的結婚夢！」

刑事局電信偵查大隊偵二隊長莊恒權表示，民眾加入「世紀佳緣」時必須載明年齡、居住城市和月收入等詳細個資，這卻成為蔡姓男子等人篩選「獵物」的線索。該詐騙集團大多鎖定居住在北京、上海等一線城市的教師、護理人員等，再從中找出小有積蓄的30到40歲的想婚大齡女子，最後以「交往一定會以結婚為前提」、「短期內將從台灣派駐大陸定居」等謊言取信被害人。

為了「充實」詐騙手法，該詐騙集團還會購買鑽研《人性的弱點》、《鬼谷子》和《狼道》等暢銷書，以精進話術和增加向心力，例如《狼道》一書的內容是在描述一個團隊如果具有狼的精神，勢必無往不勝。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)