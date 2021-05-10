平安基金會身心障礙關懷中心創始人陳博文牧師在14歲時因罹患腦膜炎，成了身障者，他體悟到聽障者雖然好手好腳，和他人溝通不易，在生活與就業上卻比一般身障者難度更高，30年前在中心為聽障者打造了手語課程，讓他們可以與世界溝通，暖心舉動助聽損兒找回人生，至今全台有上千名聽損者受惠。

依據「衛福部國民健康署」統計資料顯示，2018年全台接受聽力篩檢的新生兒人數高達17萬6千345人，其中有744名新生兒確定是聽損兒，家中突然誕生聽損兒的新手爸媽往往手足無措，而平安基金會身心障礙關懷中心就成了他們安定的力量。

平安關懷中心創辦人陳博文（右1）與中華民國殘障聯盟理事長劉俠（右2）於1991年7月前往勞委會，催生《殘障福利法》。（圖／報系資料照）

關懷中心副主任吳秀鶴表示，該中心創始者陳博文牧師，在14歲前是正常人，但14歲時得了腦膜炎變成身心障礙者，陳博文和知名的身障者「中華民國殘障聯盟」前理事長劉俠曾在1991年7月共同催生「殘障福利法」（現改名為「身心障礙者權益保障法」）之外，因深刻體認並觀察到「聽障者」溝通不易，「說話」的困難度被外界低估了，導致就業比一般身障者困難度還高，因此開始推動手語課程。

吳秀鶴說，該中心30年前在陳博文牧師促成下，成立手語課程幫助聽障者，至今有上千名聽損者受惠；吳秀鶴並指出，全台目前約有12萬個聽障家庭，其中高雄有約1萬2千名聽損者，雖然創辦人陳博文已在23年前去世，但他每年的忌日仍有不少聽障家庭因感佩他的義舉，在臉書官網留言懷念他，該中心至今仍持續推動手語課程，希望手語也能像英語一樣成為一般人溝通的正常語言。

聽損兒小潔和母親小孟自從在平安關懷中心學習手語後，感情更加深厚，手語也成為母女兩人的「悄悄話」。（圖／宋岱融攝）

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(中時新聞網)