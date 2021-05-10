高雄8歲的小倫是個多重障礙男童，靠著手語克服學習障礙，手語特教師為了幫他建立手語詞彙，讓小倫了解什麼是「酸甜苦辣」，以及顏色如何用手語表達，先請小倫嚐各式食物口味，再比出手語關鍵字，並用字卡教導顏色如何用手語表達，讓小倫能徹底理解手語世界的無聲語言。

今年8歲的小倫（化名），有個雙胞胎弟弟，小倫父母親離婚後，由單親父打零工維生，就讀國小特殊班的他，儘管身體有多重障礙，仍熱愛學習，由姑姑推著嬰兒車帶他一起上手語課。

小倫的手語特教師林雅貞用字卡教小倫如何用手語「說」出顏色，嚐各式食物口味，再比出手語關鍵字，讓小倫了解什麼是「酸甜苦辣」，藉機幫小倫建立手語辭彙，只見小倫上課不時展露微笑，開心的學習。

小倫上課時，也在旁學習簡單手語的姑姑向本刊表示，小倫在上課前，因無法確切表達，很容易發脾氣，但上手語課之後，情緒較穩定，開心也全寫在臉上，「只要對孩子有幫助，我們都願意配合」。

平安基金會關懷中心副主任吳秀鶴說，目前該中心學手語的孩童約有10位，採「一對一教學」，另有70名成年人團體開課，有些成員日後想當手語老師，也有人為了興趣來學習。

吳秀鶴點出聽損兒的學習困境，她說，因「聽障」是看不見的障礙，不少人認為聽障的人好手好腳，比其他身障者容易找工作，但殊不知，一般人在職場遇到的工作壓力之一就是「人際關係」，良好的溝通就是靠「語言」，如何改善聽障者溝通障礙就是口語和手語並學，期盼政府能將手語納入補助項目，讓手語老師能有更多經費，將愛的語言傳承下去。

平安基金會身心障礙關懷中心創辦人陳博文牧師關懷聽損者家庭，成立手語課程，造福聽損者。（圖／翻攝平安基金會身心障礙關懷中心臉書）

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(中時新聞網)