華盛頓國民的投手韓德(Brad Hand)倒楣透頂了，他連續兩場搞砸球隊比賽。前役他在第9局被紐約洋基敲出追平安打，10日的「母親節大戰」又是他在第9局被敲安，這次直接形成再見安打，洋基3-2獲勝，並以2勝1負贏得雙方系列賽。當上英雄的是「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)。

Stant 101 pic.twitter.com/YIE95pvtVf — New York Yankees (@Yankees) May 9, 2021

韓德說：「身為後援投手最棒的就是你前一場沒投好，隔天馬上就有機會討回來。」結果韓德在24小時之內搞砸兩場球賽。總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)解釋他本來要把韓德留到領先的時候再用，但因為誤算時機，導致韓德在牛棚熱身太久，只好在9局下平手時登板。

洋基原本領先2分，國民席瓦伯(Kyle Schwarber)第7局揮出兩分全壘打，這一棒也毀掉了洋基先發投手赫曼(Domingo Germán)的勝投。9局下韓德登板連投兩個四壞保送，第一次還是連續4顆壞球。這時洋基內滾出局形成一三壘有跑者，輪到史坦頓打擊。

按理這時候應該保送史坦頓，弄成滿壘比較好雙殺。然而韓德幾乎投不出好球，他面對賈吉(Aaron Judge)的時候只有兩顆進壘球都被破壞成界外。馬丁尼茲認為投不出好球就不能冒險弄成滿壘。韓德最後一顆進壘的滑球被史坦頓打成強勁的滾地安打，比賽結束！史坦頓此戰3打數1安打、兩次保送，他目前攻擊指數0.914是洋基最厲害的打者。

洋基近9戰在主場贏下7勝，戰績18勝16敗追上光芒，在美東並列老二，落後紅襪3.5場勝差。國民繼續在國東墊底。

(中時新聞網)