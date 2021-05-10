衛福部長陳時中（中）。（資料照）

華航機組員、諾富特飯店群聚感染事件擴大，但在2月就有民眾檢舉諾富特飯店一館「混住」情況，結果在跑公文期間就爆發疫情，指揮官陳時中坦言，「公文確實不會跑得比病毒快」，此話引發爭論。民眾黨發言人楊寶楨昨(9日)在臉書批，「難道還只能使用跑公文這種傳統的方式，不能用LINE或是電話加速聯絡、現場勘查、釐清狀況、立刻處理嗎？」

楊寶楨9日在臉書寫下，防疫旅館到底歸誰管，是指揮中心又或是桃園市政府，一度演變成中央地方互踢皮球，此前陳時中還強硬回應「指揮中心訂規則、地方執行」，幾天後，指揮中心改口證實，早在二月就有民眾檢舉諾富特一館有混住情況，但公文旅行長達二個半月，沒能及時防堵病毒擴散。

楊寶楨質疑，指揮中心、桃園市府、民航局到底是哪個環節螺絲鬆掉？還是「公文旅行」這個說法，也只是為了掩蓋當時的怠慢和互推責任而已？「且防疫視同作戰，難道還只能使用跑公文這種傳統的方式，不能用LINE或是電話加速聯絡、現場勘查、釐清狀況、立刻處理嗎？」

楊寶楨進一步質疑，既然自詡「超前部署」，還非得需要等公文旅行兩個多月，爆發群聚感染才來補破網？希望政府這次除了對諾富特開罰一百多萬之外，對於防疫旅館的督導也要更嚴謹，中央地方緊密合作，避免類似破口再度發生。

然而針對「公文說」，陳時中9日在記者會中親自闢謠，沒有在怪誰，只是說公文本來就跑得比病毒慢，要不然世界疫情也不會擴散到現在這樣，也有很多處理程序，但病毒就是擴散很快，「當然希望能把病毒抵禦住，但病毒就是這麼細小、到處無所不在，事實上防範上本來就很難，沒有去責備任何單位的公文，這段時間台灣在中央地方的合作下，事實上防疫是做的成功的。」

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(中時新聞網)