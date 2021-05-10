梅雨不來，反而颱風有發展跡象！氣象專家吳德榮表示，美國及加拿大模式皆模擬，下周二、三(18、19日)菲律賓東方有「熱帶擾動」發展，有機會成颱，但位置不一致。至於本周天氣，由於太平洋高壓籠罩，今天到下周日全台都是34度以上高溫、中南部38度，炎熱如夏。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，，下周二、三(18、19日)美國(GFS)及加拿大(CMC)皆模擬在菲律賓東方有「熱帶擾動」發展，但位置不同，歐洲模式模擬的跡象則不明顯，由於是第9、10天的模擬，不確定性很大，需持續觀察。但吳德榮也強調，科學有其極限，無論任何模式，10天之後或5月下旬的模擬，不宜做為預報的依據。

吳德榮表示，今天全台多雲時晴，天氣暖熱，各地區最高氣溫皆在33度以上，中南部最高溫更可達37、38度，要注意防曬、防中暑，今天北部氣溫21至33度，中部23至37度，南部22至37度，東部21至34度；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分平地有受影響的機率。

吳德榮表示，明日至下周日 (11至16日)滯留鋒在東海、華中附近徘徊；台灣因太平洋高壓籠罩，依舊是炎熱如夏、午後多雲，各地最高溫34度以上，中南部37、38度；午後山區偶有局部少量降雨的機率。

(中時新聞網)