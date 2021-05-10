向來低調的男神言承旭，鮮少更新社群，近況多要靠友人或粉絲更新才能得知，近日他現身天津宣傳新電影《有一點動心》，44歲狀態和年輕時相差不遠，讓網友都震驚不已，「言承旭狀態」還因此登上微博熱搜。

言承旭近日出席新電影《有一點動心》宣傳活動，穿上米色西裝搭白T牛仔褲的他，看上去相當陽光，臉蛋和身材保養得宜，狀態一點都不輸當年，而他還被粉絲撩到害羞大笑，讓現場女粉都暴動了。

言承旭出席活動狀態很好。(圖／翻攝自微博)

言承旭生圖和媒體拍攝的圖沒有太大差距。(圖／翻攝自新浪娛樂)

網友見狀也大讚「怎麼都不會老，還是那麼帥氣」、「和《流星花園》時期一模一樣啊！不愧是不老男神」、「言承旭太帥了，很有魅力」、「帥了一輩子，狀態超棒」。

言承旭20年前因偶像劇《流星花園》道明寺一角爆紅，風靡全亞洲，近年事業重心轉往大陸，但向來低調的他，鮮少在台灣露面，而他在未公開的場合時，私服一向隨興，去年底出席安以軒女兒的雙滿月宴，卻因沒有特別打扮，留長髮、蓄鬍的他，卻遭網友酸「油膩大叔」、「破產道明寺的感覺」。

不過今年2月時，他受邀擔任玖壹壹《極島冒險_溜浪玖壹壹》實境節目嘉賓，穿著輕便白T牛仔褲的他，把鬍子剃乾淨後，看起來狀態又回復到凍齡男神模樣。

(中時新聞網)