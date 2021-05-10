賓士男撞死黃暐瀚母「先買酒喝」閃酒駕肇事？ 葉毓蘭怒：這種招式我們看多了

資深媒體人黃暐瀚母親5日凌晨遭酒駕美髮師開車撞飛，經搶救後仍宣告不治，昨（9）日適逢母親節，黃暐瀚在臉書PO出三個多月前與媽媽聚餐的照片，除吐露對媽媽的思念之情外，也再次呼籲大家重視酒駕問題；而國民黨立委葉毓蘭則轉PO該文章，透露自己的大哥也是被酒駕撞上喪命，並安慰黃暐瀚，「美麗的黃媽媽會永遠活著」。

「那晚，媽媽笑得好開心！」黃暐瀚表示，三個多月前，全家人一起幫媽媽過了70大壽，媽媽最愛過節、超喜歡切蛋糕，記得那天，大家都笑得好開心，原本母親節晚上應該是和大哥、大嫂與媽媽在一起吃飯，但這頓飯吃不成，媽媽已經不在了。

母親已經走了五天，黃暐瀚指出，過去五天全台取締酒駕大執法，沒想到酒駕依舊猖獗，光是南部一個縣市，臨檢三天就逮到64起的違規酒駕，他不禁想問，台灣人到底為什麼會有那麼多人喝酒開車喝不怕？並提到2013年台大女醫師曾御慈事件，曾引發社會對酒駕的憤怒與重視，但八年過去，才驚覺台灣酒駕依舊存在；顯然這麼些年過去，社會並沒有得到教訓。

方姓美髮師駕駛賓士車撞死名嘴黃暐瀚的母親，前一天酒駕同輛車遭警方送辦。（資料照）

對此，葉毓蘭今（10）日在臉書透露，45年前的四月，家裡也接到電話告知她的兄姊們在雲林莿桐發生車禍，大哥當場慘死，那時酒駕沒有入法，卡車司機喝酒上路是常態，「從那天開始，我的母親再也沒有快樂的母親節了，直到17年前辭世為止」。

葉毓蘭喊話黃暐瀚，即使她的母親已經辭世16多年了，但她從沒有離開過，而是以另外一種方式活著，活在她的身上，或在每一個曾經受她言行影響的人身上，就像曾御慈醫師一樣，雖然她的猝逝，讓台灣少了一個有愛心的名醫，但曾媽媽以及姑姑，還有很多曾醫師的同事們，都投身在酒駕防制上，幫曾御慈繼續救人。

因此，葉毓蘭認為，「美麗的黃媽媽會永遠活著」，透過黃暐瀚，以及受他影響的每一個閱聽大眾，一定會對台灣的未來產生影響。黃暐瀚則在文章下方留言表示，「謝謝姐」。

★中時新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

45年前的四月，我家裡也接到電話告知我的兄姊們在雲林莿桐發生車禍，三個兄姊送醫，我的大哥當場慘死。那時酒駕沒有入法，卡車司機喝酒上路是常態。 從那天開始，我的母親再也沒有快樂的母親節了，直到17年前辭世為止，她對我大哥的思念28年未曾稍減... 由立法委員葉毓蘭發佈於 2021年5月9日 星期日

(中時新聞網)