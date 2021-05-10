CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)公布4月自結合併營收11.12億元，雖較3月減4.53％、年增達88.17％，創同期新高、歷史第3高。展望本季，隨著陶瓷基板及RF模組需求回升，公司預期營收可望季增個位數百分比，毛利率亦可望回升。

觀察同欣電4月四大產品線營收概況，影像產品5.69億元，月減3.12％、年增達97.8％，陶瓷基板2.77億元，月減2.35％、但年增達1.05倍。混合模組2.14億元，月減6.71％、仍年增達70.67％，RF模組0.45億元，月減8.58％、但年增達62.36％。

累計同欣電前4月自結合併營收42.53億元、年增達67.18％，續創同期新高。其中，影像產品22.38億元、年增達2.25倍，混合模組7.99億元、年增達82.58％，RF模組1.66億元、年增達53.58％，僅陶瓷基板10.18億元、年減2.45％。

同欣電日前法說時預期，第二季營收將季增個位數百分比，毛利率可望較首季回升。總經理呂紹萍表示，首季受累晶圓供應不足的RF模組將顯著好轉，陶瓷基板需求持續回升、價格亦可望改善，影像產品中的車用CIS需求續強、手機CIS則須視客戶提供晶圓量而定。

呂紹萍指出，近年需求下滑、價格承壓的陶瓷基板，受惠車用頭燈及植物照明等新應用需求強勁，自去年第四季起顯著回升，若客戶要求增產可重啟封存設備因應，並將爭取較合理報價，預期將有助營運及毛利率表現提升。

投顧法人認為，同欣電第二季四大產品以RF模組動能最強、陶瓷基板次之，僅影像產品的手機CIS因晶圓量問題不確定性較高。預估第二季營收季增7％、年增63％，毛利率有機會回升至28％以上，主要受惠陶瓷基板及影像產品價格調漲。

整體而言，投顧法人預期同欣電今年四大產品中僅RF模組不確定性較高、可能衰退，其他三大產品線仍可持續成長，其中以陶瓷基板成長動能最強，影像產品及混合模組下半年成長動能可望恢復，屆時有利於增添營收及毛利率提升的加乘效果。

投顧法人預期同欣電今年營收可望成長35％、獲利可望成長50％，雖略低於先前預期，但明年八德新廠投產後有利於獲利持續成長，分別維持「買進」、「區間操作」評等，目標價260元、220元不變。

(時報資訊)