IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)受惠需求續旺及漲價效益顯現，2021年4月合併營收續「雙升」至78.67億元，回升至近半年高點，創同期新高、亦創歷史第4高。3家美系外資同步看好欣興營運穩健成長，均給予「買進」評等、目標價升至165元。

欣興公布4月自結合併營收78.66億元，較3月77.62億元成長1.34％、較去年同期73.09億元成長7.62％，回升至近半年高點，創同期新高、亦創歷史第4高。累計前4月合併營收296.89億元，較去年同期278.76億元成長6.5％，續創同期新高。

欣興首季營收雖較去年第四季小幅下滑，但毛利率17.21％創近10年半高點，營益率5.66％亦為近9年同期高點，配合業外收益持穩13.13億元高檔，使歸屬母公司稅後淨利「雙升」至21.83億元次高，每股盈餘（EPS）1.49元，表現遠優於市場預期。

美系外資看好高階應用專案增加、蘋果訂單需求增加、載板獲利顯著成長，將使欣興未來3季營業利益分別年增50％、194％、378％，有利的載板價格趨勢、客戶組合及毛利率穩定提升，將使欣興獲利將顯著成長，維持「買進」評等、目標價自150元調升至165元。

第二家美系外資則認為，欣興第二季各應用產線稼動率維持穩定，雖然高密度連接板（HDI）產品組合可能調整，但載板營收及毛利率將續升、新訂單貢獻增加。預估第二季營收季增6％，毛利率及營益率提升至19.5％、8.5％，每股盈餘預期調升6％至1.29元。

美系外資預期欣興2021～2023年營收將成長9％、22％、19％，毛利率預期調升至17.9％、21％、21.8％，每股盈餘預期調升11％、2％、1％，分別達6.22元、8.36元、11.2元，維持「買進」評等不變，目標價則自160元調升至165元。

(時報資訊)